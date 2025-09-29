La Municipalidad de San Francisco y el Gobierno de la Provincia de Córdoba firmaron este domingo un convenio para la construcción de tres nuevas aulas-taller y una dirección en el IPET N° 50 “Emilio F. Olmos”, una de las instituciones educativas más emblemáticas del noreste cordobés, que celebró su 90° aniversario.

El acuerdo contempla la licitación de una obra que se ubicará en un primer piso, sobre las actuales aulas de planta baja, y será financiada de manera conjunta entre el municipio y la provincia. Asimismo, se confirmó que la Provincia destinará 30 millones de pesos como apoyo económico para obras complementarias en el polideportivo que la institución desarrolla en su predio de Av. 9 de Septiembre y Caseros.

El anuncio se dio en el marco del almuerzo aniversario que se realizó en las instalaciones de la escuela, con la presencia del intendente Damián Bernarte, el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, el director de la institución, Jorge Tomé Seif, funcionarios provinciales y municipales, y miembros de la comunidad educativa.

“La sinergia virtuosa entre educación, conocimiento y producción, combinando el sector público con el privado y el académico, convirtió a San Francisco en la ciudad más industrial de Córdoba", destacó Bernarte, quien celebró la rúbrica del convenio como una muestra de ese trabajo articulado.

Por su parte, Ferreyra subrayó la importancia estratégica de apoyar a la educación técnica: “Estamos aquí para seguir apoyando el desarrollo de esta prestigiosa institución que tantos egresados ha dado. Nuestra tarea es transformar sus carreras, sus prácticas, pero también generar mejores condiciones”.

El funcionario provincial también recordó que el gobernador Martín Llaryora, exalumno del IPET 50, impulsó este respaldo institucional en el marco del programa “Habitar la Escuela”, que busca transformar los espacios de aprendizaje. “En Córdoba, los aprendizajes importan y generar mejores condiciones también. Compartimos con el municipio este desafío junto con esta institución que tanto le ha dado a San Francisco, a la región, a la provincia, la Argentina y al mundo”, concluyó.

El IPET 50 se consolida así como un referente en educación técnica, reafirmando su rol fundamental en la formación de jóvenes que luego se integran al entramado productivo y académico local y nacional.