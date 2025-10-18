La plaza 1° de Mayo incorporó baños públicos y una cancha de fútbol tenis

La Municipalidad de San Francisco inauguró un nuevo baño público y una cancha de fútbol tenis en la plaza 1° de Mayo, en un acto encabezado por el intendente Damián Bernarte junto a autoridades locales, dirigentes vecinales y vecinos del barrio José Hernández. Con esta obra, el espacio se suma a las plazas Cívica, General Paz y Vélez Sarsfield, que ya disponen de sanitarios similares.

Durante la ceremonia, Bernarte destacó: “Se trata de otro momento importante para la ciudad, otro momento en el que nos encontramos para inaugurar, para poner en marcha, para generarle mejor calidad de vida a los vecinos de San Francisco porque finalmente eso es lo que intentamos hacer día tras día”.

El intendente recordó además que es la segunda inauguración esta semana ya que además se inauguró el sistema de luces LED en barrio Iturraspe.

El mandatario local remarcó que esta iniciativa responde a una demanda histórica: “Recuerdo que era concejal y permanentemente se planteaba esa necesidad de generar baños en los espacios públicos. Hoy por suerte en San Francisco son muy usados por nuestra gente”.

Añadió que el objetivo fue mejorar las plazas ubicadas sobre el eje del Libertador y que con esta obra “se cierra ese proceso” al incorporar baños públicos, pisos de caucho y nuevos juegos en las cuatro plazas principales.

Para concluir, Bernarte expresó que “es una alegría" seguir sumando acciones de gobierno que son útiles para la vida de los vecinos. "No hay ningún barrio de la ciudad donde no hayamos ejecutado una obra pública. No hay ningún barrio de la ciudad donde no hayamos generado una mejora en la prestación de servicios”, añadió.

Por su parte, el presidente del Centro Vecinal de barrio José Hernández, Héctor Fassetta, manifestó su satisfacción por las mejoras en el espacio verde: “Es una alegría encontrarnos en este momento, en este espacio con una plaza hermosa, que lo ha puesto en valor la municipalidad con varios juegos, con el parquizado, está hermosa y vemos que todos los fines de semana concurre mucha gente a disfrutar la tarde en este lugar”.

“Este servicio es para todos los chicos que vienen, para la gente grande, no solamente para los que participan en los juegos acá, sino la gente que pasa, la gente que camina alrededor, desde ya agradezco y felicito por las obras que están llevando adelante”, añadió Fassetta.

Características del nuevo sanitario

Según detalló el municipio, el baño público fue construido a partir de un contenedor marítimo metálico reciclado y cuenta con tres sectores: uno para hombres, con bacha, espejo, mingitorio y box con inodoro; otro para mujeres y personas con discapacidad, con amplias dimensiones, lavatorio, espejo y cambiador para bebés; y un tercero destinado al personal de mantenimiento. Además, dispone de secador de manos eléctrico, iluminación LED, ventilación por ventanas de aluminio y conexión a las redes de agua, cloacas y electricidad.

El servicio funcionará de lunes a sábados de 7:30 a 21:30 y los domingos de 10 a 20.

De acuerdo con los registros municipales, el primer baño público de San Francisco fue inaugurado el 29 de febrero de 2024 en la Plaza Cívica. En aquella ocasión, Bernarte había señalado que se trataba de “una experiencia piloto que, en caso de ser exitosa y que entre todos cuidemos, iremos replicando en el resto de plazas, parques y paseos”. Tras el buen resultado obtenido, el 17 de julio se inauguró el sanitario de la Plaza General Paz y, el 31 del mismo mes, el de la Plaza Vélez Sarsfield.