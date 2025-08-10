La planta piloto de energía solar de UTN cumple diez años con logros académicos y sociales

El 10 de agosto de 2015 la UTN San Francisco inauguró su planta piloto de energía fotovoltaica, ubicada en la terraza del edificio principal. Desde entonces, el sistema ha generado energía equivalente al consumo de una vivienda promedio durante toda una década.

El director del Grupo UTN CIDEME, Dr. Diego Ferreyra, señaló que inicialmente la planta abastecía el consumo de la Biblioteca, pero la modernización de su iluminación permitió ampliar la cobertura al Museo de Informática, sanitarios e iluminación exterior. “Una mejora en la eficiencia hizo que la energía solar alcanzara para todo el edificio, evitando nuevas inversiones”, explicó.

Ferreyra destacó que el proyecto consolidó la idea de priorizar el uso eficiente de la energía antes de instalar paneles solares. La planta está conectada a la red de EPEC, lo que evita el uso de baterías y reduce el impacto ambiental y los costos de consumo.

El origen de la instalación se remonta a un vínculo generado por el graduado Marcelo Bertossi con el programa nacional IRESUD, que permitió equipar 40 plantas similares en el país, incluso en la Base Marambio. Desde entonces, los datos de la planta se utilizan en asignaturas de Ingeniería Electromecánica y Electrónica, en estudios de ciencias de datos y en la materia electiva “Energías Renovables”.

El impacto ha trascendido las aulas: se han realizado proyectos para empresas e instituciones de la región, capacitaciones y colaboraciones con otras Facultades Regionales. El trabajo también aportó a la actualización de la normativa provincial sobre energías renovables a través de la participación en el Consejo Asesor de Políticas Energéticas de Córdoba.

En estos diez años, un promedio de 500 estudiantes por año, de todos los niveles educativos, visitaron la instalación. “La proyección sobre las nuevas generaciones es muy interesante”, valoró Ferreyra.

El equipo actual del Grupo UTN CIDEME está integrado por Mateo Cignetti, Esteban Ceré, Gerardo Szwarc y Diego Ferreyra. Además de la planta fotovoltaica, trabajan en el laboratorio de motores eléctricos en la empresa WEG del Parque Industrial y en una línea de I+D sobre generación de energía a partir de biomasa.