La planta depuradora de San Francisco también es una reserva ecológica: cómo visitarla

En los últimos años, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de San Francisco, ubicada a 8 kilómetros al sur de la ciudad, atravesó un proceso integral de recuperación y ampliación que permitió mejorar sustancialmente el tratamiento de los líquidos cloacales, al tiempo que convirtió el predio en un entorno natural apto para diversas especies de aves.

Los trabajos de infraestructura incluyeron el reacondicionamiento de seis lagunas existentes, la Sala de Cloración, la Estación de Bombeo, y la ejecución de un nuevo Tren de Ingreso con desarenador, desengrasador y rejas. Además, se incorporaron ocho lagunas nuevas (cuatro de aireación y cuatro facultativas), una nueva Subestación Eléctrica, y se realizaron tareas de parquización y forestación.

Cómo funciona

El sistema de tratamiento de líquidos cloacales de San Francisco cuenta con más de 30 estaciones de bombeo, cañerías de impulsión, colectores principales y redes secundarias que recorren toda la ciudad.

El proceso comienza con la recolección de efluentes domiciliarios e industriales (principalmente del Parque Industrial, Tecnológico y Logístico) que son transportados hasta el Colector Máximo, una infraestructura clave de 8 kilómetros de longitud y 1.200 mm de diámetro.

Una vez en la planta, los líquidos pasan por un pretratamiento que remueve sólidos y arenas, para luego ingresar a una serie de lagunas de estabilización equipadas con aireadores mecánicos. Finalmente, el efluente es desinfectado con cloro en las cámaras de contacto antes de ser vertido al canal San Antonio, en cumplimiento con la Ley Nacional 26.221/07.

La planta recibe aproximadamente 800 m³ por hora y el tiempo de permanencia de los líquidos en el sistema ronda los 20 días. Según fuentes municipales, tras la refuncionalización, la EDAR cumple con todos los estándares ambientales vigentes.

Visitas al espacio

Con el paso del tiempo, el entorno natural que rodea la planta comenzó a atraer distintas especies animales. El predio se consolidó como una reserva ecológica urbana, donde se pueden avistar patos, flamencos, cisnes de cuello negro, aves espátula, entre otras especies. El lugar también es utilizado para la realización de censos de aves y se ha convertido en un espacio valorado por aficionados al avistaje.

La Municipalidad de San Francisco y la empresa Setil incorporaron a la EDAR dentro del circuito de tours educativos gratuitos que se ofrecen en la ciudad.

La visita incluye un recorrido por una parte de las 40 hectáreas del predio, una explicación del proceso de tratamiento de líquidos y una caminata para observar la fauna presente en la zona.

Quienes deseen participar pueden comunicarse al 3564-574382 o escribir al correo centraldereservas.sanfco@gmail.com para coordinar una visita guiada.