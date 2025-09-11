La Peña San Francisco Azulgrana organiza una Cena Cuerva este viernes

La Peña San Francisco Azulgrana celebrará este viernes 12 de septiembre a las 21 una nueva edición de la Cena Cuerva, un encuentro pensado para compartir la pasión por San Lorenzo y fortalecer los lazos entre simpatizantes y familias de la ciudad. La cita será en el Club 1º de Mayo, ubicado en Mitre 1257.

El menú de la noche incluirá una entrada de fiambre, asado completo, bebida y postre, con un costo de $30.000 por persona. Además, se realizarán sorteos, shows en vivo y otras actividades, en una jornada que promete ser especial para la hinchada azulgrana de la región.

La cena está abierta a toda la comunidad, no solo a socios o integrantes formales de la peña. La propuesta busca reunir a hinchas de todas las edades en un ambiente familiar y festivo, reafirmando el sentido de pertenencia y apoyo al club de Boedo desde el interior del país.

Para más información o para adquirir entradas, se puede comunicar al 3564-506237 o al 3564-618624.