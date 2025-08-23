La pastelera que convirtió su historia en un libro: “Quería que mis recetas lleguen a todos”

En un mundo donde la repostería se ha transformado en un arte visual y personalizado, la pastelera sanfrancisqueña Vanesa Valero (33) decidió volver a la esencia, a la conexión entre la comida y la memoria. Así nació "Entre Harinas y Recuerdos", un libro de recetas que va más allá de lo meramente gastronómico para convertirse en un viaje personal y emotivo, lleno de sabores, historias y, como su nombre lo indica, recuerdos. El lanzamiento, realizado en un hotel céntrico, fue una sorpresa para todos sus allegados, un momento de profunda emoción que coronó meses de trabajo y dedicación.

La idea de plasmar sus creaciones en un libro surgió hace apenas unos meses, cuando Vanesa sintió el llamado de compartir su conocimiento. Aunque se considera una aprendiz constante, el deseo de dejar un legado y de que sus recetas fueran accesibles para todos se volvió una motivación irresistible. "Yo sabía que tenía que escribir recetas, pero no sabía cómo empezar", cuenta. El camino se iluminó al contactar a Melina Chavarini, una amiga que había editado un libro para su propio padre. Juntas, y con la ayuda incondicional de su pareja, Gerardo, iniciaron un proceso creativo que implicó cocinar, sacar fotos, escribir y, sobre todo, ponerle alma a cada página.

El título, "Entre Harinas y Recuerdos", no fue una elección al azar, sino el resultado de un largo proceso de reflexión. Vanesa explica que la obra no solo contiene la materia prima fundamental de su arte, sino también un compendio de historias y vivencias que han marcado su camino. "Hay muchas recetas que tienen recuerdos y que tienen historias", afirma. Entre las páginas se encuentran creaciones que aprendió durante un viaje de capacitación en París en 2022, sabores heredados de otros viajes y, de manera muy especial, recetas de su abuela y su abuelo.

Con aroma familiar

Una de las recetas más emotivas es la de los pasteles alemanes, o "tortas fritas alemanas", un plato que forma parte del legado de la abuela de su pareja, Gerardo. La abuela, madre de siete hijos, solía preparar esta delicia para los desayunos y las meriendas familiares. "Son exquisitos, ese sabor que te recuerda la infancia y poder compartirlo con los otros", comenta la joven, al tiempo que destaca cómo ese "recuerdo de la abuela está ahí" para todos los que prueben la receta.

El lanzamiento fue un evento íntimo, lleno de secretos y sorpresas. Vanesa mantuvo el proyecto en total hermetismo, compartiéndolo solo con las personas indispensables para su realización. "Nadie sabía nada", revela. No lo sabía su mamá ni su suegro. La idea, que ella misma cree que "cuando las cosas no se cuentan, salen mejor", se mantuvo oculta hasta el último momento. Las redes sociales, su principal vidriera, sirvieron para mantener el misterio, lanzando algunas pistas para que sus seguidores estuvieran atentos al anuncio. La reacción de su familia y amigos fue de una profunda emoción. "No lo podían creer, era algo que no se esperaban", dice. Todos pensaban que sus próximos pasos serían abrir un local o estudiar en el exterior, pero nadie imaginó la publicación de un libro.

El libro está dedicado a su padre, Marcelo Valero, cuya presencia física ya no está, pero que fue un pilar en su vida. La dedicación es un homenaje a su memoria y a la creencia que él tenía en sus capacidades. "Era una dedicación para él, hacer que desde donde esté se sienta orgulloso y que todo se puede lograr", expresa emocionada.

"Entre Harinas y Recuerdos" no se limita a un tipo de pastelería. Ofrece un abanico de recetas, desde las más tradicionales hasta aquellas "un poquito más complicadas" que trajo y reformó de su viaje a París. Vanesa se aseguró de que todos los procesos están bien detallados y explicados con un lenguaje sencillo, adaptando los ingredientes a los que se consiguen en Argentina. En las primeras páginas se encuentran las recetas de las tortas de limón con las que inició su camino en la repostería. También incluye cremas, cupcakes y bizcochuelos, con un enfoque accesible para cualquier bolsillo.

Por ahora, la mujer se dedica a hacer que su libro llegue a las librerías de toda Argentina, ya que fue publicado con el objetivo de trascender el ámbito local. Se puede conseguir a través de su contacto en redes sociales (@dulcecalvo) y también en librería Colino de San Francisco. El camino recorrido, desde las primeras tortas materas de limón hasta la publicación de su primer libro, es un testimonio de un sueño hecho realidad. Vanesa, emocionada y feliz, entiende que lo que ha logrado es "el tamaño de lo que había hecho", un logro que celebra con cada persona que abre su libro y empieza a crear sus propios recuerdos.

El arte de la repostería y la vidriera de las redes sociales

Más allá del libro, Vanesa ha sabido destacar en el competitivo mundo de la repostería con sus "tortas objeto", creaciones únicas que replican objetos cotidianos. "Me encanta crear, poder replicar las cosas", dice. Lo que comenzó como un hobby se ha convertido en una de sus especialidades más buscadas, con videos virales de sus creaciones, como la rueda de una bicicleta o un perfume en forma de zapato. Con un enfoque muy claro en las redes sociales, que considera "la vidriera" de su trabajo, Vanesa se mantiene al día con las tendencias para atraer a su clientela. Aunque el proceso de crear estas tortas personalizadas es largo y minucioso, la pastelera asegura que "a nadie le digo que no", siempre buscando superarse a sí misma.

El proceso de crear contenido para las redes es exigente. Las tortas objeto, por ejemplo, demandan mucho tiempo y esfuerzo. "Hago dos, exageradamente tres por semana, porque todas son diferentes, todas tienen su tiempo, algunas llevan más que otras", explica. Además, tiene que grabar y editar los videos, lo que "lleva tiempo". Sin embargo, el esfuerzo vale la pena, ya que las tortas objeto son algo "diferente" que llama la atención y le permite atraer a un público amplio.