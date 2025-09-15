La obra de refuncionalización del Centro Civico de San Francisco continúa avanzando a buen ritmo y este lunes iniciaron las tareas de hormigonado de la nueva fuente que divide ambas márgenes de la avenida. Según detalló el municipio, esta obra que implica la conexión de las avenidas del Libertador norte y sur tiene un 80% de avance.

Teniendo en cuenta el ritmo de los trabajos se espera que para fines de octubre estén concluidas las tareas encargadas a la firma LC Construcciones, responsable de la obra.

La fuente que se está construyendo tiene 50 metros de largo, 3,70 metros de ancho y 50 centímetros de profundidad. La estructura incluye un conjunto de luces que permite la posibilidad de cambiar de colores de acuerdo a la conmemoración de alguna fecha específica.

El intendente Damián Bernarte estuvo presente durante el inicio de las tareas y recorrió los diferentes sectores. “Estamos siendo testigos del inicio de las tareas de hormigonado de lo que será la nueva fuente de agua y la instalación de los bolardos que van a limitar en algunos momentos el acceso vehicular a este sector recuperando de esa manera la peatonalización de la totalidad de la plaza y la colocación de los adoquines sobre bulevar 25 de Mayo”.

Luego, el titular del Ejecutivo resaltó “la recuperación de un espacio verde sobre el sector donde se encontraba la antigua y tradicional fuente de la ciudad”. A partir del grado de avance de los trabajos que se están ejecutando Bernarte dijo: “Va tomando forma todo y estamos muy ilusionados por ser partícipes de una nueva postal de San Francisco con una nueva imagen que entusiasma”.

Recta final

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Carlos Ortega, explicó: “Estamos iniciando la última etapa de hormigonado de la fuente en el marco de la conexión y apertura de la avenida del Libertador para luego continuar con la parte final de la obra”. Luego destacó que “esta tarea está prevista ejecutarse en los próximos 3 días, conforme lo permitan las condiciones climáticas. En la fuente se hace un trabajo de nivelación y posteriormente aplicación de microcemento alisado”.

En el lugar se están ejecutando dos frentes de obra simultáneos, “por un lado se están colocando los adoquines en las veredas sobre el bulevar 25 de Mayo y, por otro, está con la hormigonera en la plaza”.

En tanto, el encargado de la obra, arquitecto Gabriel Fantino de la empresa LC Construcciones, indicó: “Hemos realizado la primera parte del hormigonado de la fuente y, al mismo tiempo, estamos haciendo tareas de cableado eléctrico, adoquinado sobre bulevar 25 de Mayo además de distintas tareas hidráulicas en la fuente”.

Por todo ello resaltó “están trabajando a un muy buen ritmo de obra y por eso consideran que se van a poder cumplir los plazos establecidos, siempre y cuando las condiciones climáticas no interrumpan las tareas”.

Detalles de la obra

Recordamos que el proyecto de remodelación integral de la Plaza Cívica y conexión entre las avenidas del Libertador (N) y (S) incluye, además de la apertura de la circulación vehicular, la incorporación de nuevos canteros y una mayor cantidad de espacios verdes, lo que favorecerá la integración de la plaza al paisaje urbano. Con esta remodelación, se pretende que el espacio público se convierta en un lugar más accesible, funcional y estéticamente agradable para los vecinos de San Francisco.

El diseño también contempla la eliminación de la fuente central, situada en el sector cercano al bulevar 25 de Mayo. Este cambio tiene como objetivo extender la avenida del Libertador, que contará con dos vías angostas por las que podrá circular un solo vehículo a la vez. Esta modificación permitirá que el tránsito fluya con mayor comodidad, al tiempo que mejora la conectividad entre diferentes sectores de la ciudad.