La Municipalidad de San Francisco firmó un convenio marco de cooperación con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, con el objetivo de iniciar una agenda de trabajo conjunta en temas vinculados al desarrollo urbano, el diseño de obras públicas y la planificación arquitectónica.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Damián Bernarte, el presidente del Colegio provincial Nicolás Paulin, y el titular de la Regional 2, Diego Pereyra, y sienta las bases para futuros convenios específicos. Uno de los primeros será la organización de concursos de ideas a nivel nacional para el diseño de edificios públicos e institucionales en la ciudad.

Desde el Colegio de Arquitectos, Diego Pereyra destacó la importancia de esta herramienta participativa:

“La firma de este convenio marco es el puntapié inicial de una serie de acciones, como concursos de ideas para proyectos específicos. Esto permite abrir la convocatoria a toda la comunidad profesional del país, en un proceso democrático, con participación y visibilidad de propuestas.”

Además, adelantó que ya se trabaja en el lanzamiento de una convocatoria nacional para el diseño de un nuevo edificio institucional, que contará con el acompañamiento técnico y profesional del Colegio:

“Creemos que nuestra participación como institución aportará valor a las transformaciones urbanas que atraviesa San Francisco.”

Por su parte, el secretario de Infraestructura municipal, Carlos Ortega, remarcó el impacto social y colaborativo del acuerdo:

“Este convenio es el principio de una nueva etapa entre el municipio y otras instituciones. La sinergia que se genera va a dar lugar a proyectos importantes, con participación abierta y profesionalismo. Estamos entusiasmados con el impacto positivo que esto tendrá en la comunidad.”

Con este acuerdo, la Municipalidad de San Francisco y el Colegio de Arquitectos consolidan una alianza estratégica, que apunta a fortalecer la calidad arquitectónica de la ciudad y promover un crecimiento urbano sostenible, participativo y con perspectiva profesional.