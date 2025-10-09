Con motivo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora el domingo 12 de octubre, la Municipalidad de San Francisco informó que el viernes 10, feriado trasladable con fines turísticos, se trabajará bajo modalidad de guardias mínimas en sus distintas áreas.

Según comunicó el municipio, varias dependencias permanecerán sin atención al público, entre ellas la Asistencia Pública, la Dirección de Transporte, el Juzgado Administrativo de Faltas, el Registro Civil y la Tecnoteca. En el caso de la Dirección de Policía Municipal, se mantendrán guardias mínimas de inspectores, pero no se brindará atención al público.

Por otro lado, la Oficina 103 funcionará con atención normal, mientras que en la Secretaría de Economía las cajas municipales permanecerán cerradas. El servicio de Estacionamiento Medido tampoco estará operativo durante la jornada.

Respecto a la recolección de residuos, la empresa Ashira S.A. prestará servicio tanto en el turno diurno como en el nocturno, y los recorridos a cargo del municipio se realizarán con normalidad.