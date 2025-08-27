Barrio Vélez Sarsfield recibió las diferentes dependencias municipales en el marco del programa “La muni en tu barrio”. En el lugar, se llevó a cabo un operativo de vacunación antirrábica y castraciones para mascotas, en el quirófano móvil que tiene dicha área y que se ubicó en las inmediaciones del Centro Vecinal.

Además, se pintaron lomos de burro y paradas de colectivo, como así también reparación de nomencladores y señalética correspondiente. Por otro lado, se realizó barrido manual y mecánico del sector, y recolección de inertes.

En cuanto a reparación de calles, se realizó el arreglo de un bache ubicado en la intersección de las calles Entre Ríos y Dorrego. También se llevo adelante el mantenimiento de diferentes espacios verdes como los canteros de calle Bv. Roca, Plaza Vélez Sarsfield, Paseo del Ferrocarril y Plazoleta Héroes de Malvinas, entre otros.

La Guardia Local de Prevención y Convivencia, por su parte, recorrió los distintos comercios del sector, asesorando a los mismos y recogiendo diferentes inquietudes.

El intendente Damián Bernarte ponderó estas actividades por la cercanía con los vecinos: “Este tipo de recorridos por los barrios nos permiten dialogar con los vecinos, para conocer de primera mano cuales son las necesidades y poder darles respuesta rápida y eficiente”.