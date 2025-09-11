El programa "La Muni en Tu Barrio" se desarrolló en barrio La Milka, en una nueva jornada de trabajos, controles, servicios y tareas de mantenimiento urbano, acercando la gestión municipal a los vecinos.

Durante el operativo se realizaron trabajos de pintura de reductores de velocidad sobre Avenida Antártida Argentina, entre Liniers y 1° de Mayo, además del arreglo y colocación de cartelería vial, estas tareas buscan reforzar la seguridad y la señalización en zonas de alto tránsito.

En paralelo, se llevaron a cabo castraciones y vacunaciones antirrábicas gratuitas en el Centro Vecinal del barrio, promoviendo el cuidado responsable de mascotas. Además, en el dispensario local se ofrecieron Certificados Únicos de Salud (CUS) para niños y niñas, acompañando a las familias en el inicio del ciclo escolar o deportivo.

El intendente Damián Bernarte, quien recorrió el barrio y dialogó con los vecinos, expresó: "Este programa refleja nuestro compromiso de estar presentes en cada lugar de la ciudad, escuchar a los vecinos y resolver sus necesidades en el lugar es una forma concreta de hacer gestión cercana y eficiente".

Entre las tareas de infraestructura, se destacan el arreglo de calles de tierra en Catamarca Norte, entre Ingenieros y Olegario Andrade, la reparación de un bache en Catamarca esquina Echeverría y la reparación de cordones de hormigón en calle 1° de Mayo.

También se desarrollaron labores de mantenimiento en espacios verdes como las plazas América, Miguel Gazzera y Monseñor Angelelli, junto con barrido manual y mecánico, recolección de inertes, y el operativo de eliminación de minibasurales en Catamarca Norte, entre 1° de Mayo e Hipólito Yrigoyen, mediante el uso de pala, camión y regador. Además, se realizaron controles en la vía pública para garantizar el bienestar y control de equinos.

Durante la jornada, el equipo municipal también visitó el Polideportivo Social, un espacio clave para la integración y el deporte en el sector.