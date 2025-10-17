Tal como estaba previsto la inestabilidad llegó al centro del país. En el caso de San Francisco las precipitaciones se desarrollaron durante la tarde y permitió la acumulación de 22 milímetros, de acuerdo a los datos de la Estación Meteorológica de UTN.

Previo a esto el viento rotó hacia el sur provocando el descenso de temperatura que esta semana llegó a ser superior a los 30°. El fin de semana se espera una mínima variable entre 13° y 15° grados, mientras que llegaría a los 27°, según anticipa el Servicio Meteológico Nacional.

Por otro lado el sur de la provincia de Córdoba se vio afectado por una fuerte tormenta con granizo en la mañana. Las zonas más afectadas fueron Villa Valeria y Del Campillo, pero el fenómeno tuvo gran intensidad en los departamentos General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña y Rio Cuarto.