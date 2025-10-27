La Libertad Avanza también se impuso en las Elecciones legislativas en la ciudad de Frontera. La jornada estuvo marcada por la baja participación electoral que alcanzó aproximadamente al 50% de los electores habilitados.

De acuerdo a los datos recolectados tras el cierre de los comicios por el propio municipio los resultados preliminares fueron primero para La Libertad Avanza con 1.397 votos; luego Fuerza Patria con 973 votos y en tercer lugar Provincias Unidas con 902 votos. Éste último es el espacio impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro junto con sus pares de la Región Centro.

La diferencia entre el primer y segundo lugar fue significativa, con una ventaja de 424 sufragios a favor del espacio que responde al oficialismo nacional. Fuerza Patria y Provincias Unidas quedaron en una disputa más pareja por el segundo puesto, separados por solo 71 votos.

Las elecciones se desarrollaron con normalidad en los tres establecimientos habilitados para votar en la ciudad, Escuela N° 1001 “Santiago Puzzi”, Escuela N° 1199 “Provincia de Santa Fe” y Escuela N° 735 “José de San Martín”.