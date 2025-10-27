El candidato de La Libertad Avanza, Gonzalo Roca, se impuso en San Francisco en estas elecciones legislativas 2025 con un porcentaje del 40 por ciento, según los resultados oficiales del escrutinio provisorio. En segundo lugar se ubica Juan Schiaretti, de Provincias Unidas y con el 32%; y el tercer puesto queda para Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, con el 7,5%.

En cuarto lugar se ubica sorpresivamente Agustín Spaccesi (Partido Libertario) con el 6%, y el quinto lugar queda para Pablo Carro (Fuerza Patria) con 4,5%, mientras que Ramón Mestre (UCR) alcanza la sexta posición con 2,7%.

Resultados San Francisco Elecciones 2025

504 La Libertad Avanza – 39,8% 506 Provincias Unidas – 31,8% 501 Defendamos Córdoba – 7,5% 200 Partido Libertario – 6,0% 507 Fuerza Patria – 4,5% 3 UCR – 2,7% 508 Frente de Izquierda – 1,4% 64 PRO – 0,9% 85 Partido Demócrata – 0,8% 505 Encuentro por la República – 0,6% 233 FE – 0,5% 238 MAS – 0,3% 502 Alianza Ciudadanos – 0,3% 231 PAIS – 0,2% 169 Acción por el Cambio – 0,18% 503 Córdoba te quiero – 0,16% 216 Frente Federal de Acción Solidaria – 0,13% 218 Unión Popular Federal – 0,10%

Cómo quedarían los diputados

LLA suma cinco diputados, mientras que Provincias Unidas obtiene tres y Defendamos Córdoba uno.

Las bancas quedarían de la siguiente manera: La Libertad Avanza (Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch). Provincias Unidas (Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Ángel Siciliano) y Defendamos Córdoba (Natalia De la Sota).