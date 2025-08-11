La Iglesia San Roque celebra su Fiesta Patronal 2025 con cuatro días de actividades religiosas

La Iglesia San Roque celebrará su tradicional Fiesta Patronal en Honor de San Roque con un programa de actividades que se extenderá del miércoles 13 al sábado 16 de agosto de 2025. El lema elegido para esta edición es: “San Roque, acompaña a tu pueblo, peregrino de esperanza”.

Cada jornada del triduo comenzará a las 16:30 con el rezo del Rosario y continuará a las 17:00 con la misa.

Miércoles 13/08: la comunidad rezará por las familias y se realizará la bendición del mantel familiar. Se solicita a los asistentes llevar su propio mantel para la ceremonia.

Jueves 14/08: en la víspera de la Asunción de la Virgen María, se rezará por las personas enfermas y por quienes atraviesan momentos de sufrimiento. También se impartirá la unción del consuelo y fortaleza.

Viernes 15/08: en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, las oraciones estarán dedicadas a las áreas pastorales de la parroquia. En esta ocasión se realizará la bendición de velas, por lo que se invita a llevarlas.

Sábado 16/08: la Fiesta Patronal de San Roque será el cierre de las celebraciones, con un acto de agradecimiento por las bendiciones recibidas, la entrega de estampas y panes bendecidos. Al finalizar, se compartirá un chocolate con torta entre los presentes.