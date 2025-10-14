La Guardería “Eva Perón” cumplió el pasado 12 de octubre 50 años de trabajo desde que fue creada en 1975. En aquel momento el intendente era Mariano Planells y consideró pertinente desarrollar un espacio para la primera infancia en barrio Parque.

En el acto conmemorativo estuvo presente el intendente Damián Bernarte que dijo: “Hoy es un día de alegría, de agradecimiento y de celebración por los 50 años de nuestra querida Guardería Eva Perón. Gracias por acompañar este momento tan especial, a las familias, a los niños y niñas, a las docentes, auxiliares y al cuerpo directivo que hacen posible este hermoso espacio”.

Luego recordó y agradeció a Mariano Planells, “un amigo, un intendente que pensaba que generar oportunidades, igualdad, espacios de contención y de formación tenía que ver con el futuro de nuestra comunidad y el lugar donde se construyó la guardería Eva Perón resultaba totalmente apropiado para el crecimiento de la ciudad”.

Del evento participaron también funcionarios municipales, concejales, tribunos de cuentas, la directora del establecimiento Laura Vásquez, personal, ex docentes y directivos, padres y niños.

Bernarte resaltó el trabajo de la directora Laura Vásquez que está al frente del lugar desde hace nueve años. Diariamente reciben a más de 60 niños desde los 45 días hasta los 4 años. "También hay que hacer un reconocimiento a todo el equipo por el amor con el que trabajan, a las cocineras, auxiliares y a cada persona que mantiene este lugar impecable y lleno de vida. Aquí los chicos se sienten como en casa, y eso no tiene precio”.

Tradición

Hace 88 años que San Francisco tiene guarderías municipales, un servicio de inclusión, la contención y la igualdad de oportunidades.

"Sigamos trabajando por este camino, garantizando espacios de formación y desarrollo para nuestros niños y sus familias. Festejemos con orgullo estos primeros 50 años de la Guardería Eva Perón”, afirmó el intendente.

Por su parte, la directora Vásquez expresó: “Es una enorme alegría reencontrarnos para celebrar los 50 años de nuestra querida guardería. Cincuenta años parecen mucho, pero en realidad son un viaje de amor, dedicación y esfuerzo, con el objetivo de brindar siempre educación y cuidado de calidad. Agradezco a los fundadores, a las directoras y personal que pasaron por la institución, y a todos los que hoy siguen sosteniendo este proyecto. También al intendente, a la Secretaría de Educación y a las distintas áreas municipales por su constante apoyo”.

“Gracias a mi equipo de trabajo, por su compromiso y por tirar siempre para el mismo lado; a los padres y madres, por confiarnos su tesoro más preciado; y, por supuesto, a nuestros `peques´, el verdadero corazón de la guardería. Felices 50 años, y que sigan muchos más, con el mismo amor, dedicación y crecimiento que nos caracteriza”, finalizó Vásquez.

Educación y cuidado

Las 10 guarderías municipales existentes albergan en la actualidad a más de 600 niños y niñas. Se trata de espacios de acceso público y gratuito que cuentan con personal calificado, quienes ponen el foco en el desarrollo integral del niño, trabajando para hacer de cada guardería un ámbito confiable, seguro, amigable y que prioriza, ante todo, el bienestar de los pequeños, además de brindarles el desayuno y el almuerzo.

Posteriormente, se distinguió a la señorita María Emilia Dona por sus 25 años vinculados a las institución y luego se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa.

Cabe destacar que, desde este año, las guarderías municipales cuentan con un equipo interdisciplinario conformado por un trabajador social, psicóloga, psicopedagoga, nutricionista y un profesor de Educación Física, entre otras disciplinas, para trabajar de manera articulada con las directoras y docentes.

Abordan una gran diversidad de temáticas y participan de ciclos de capacitaciones en temáticas tales como RCP, primeros auxilios, psicología infantil, psicomotricidad, estimulación deportiva y recreativa, derechos del niños y alimentación saludable.