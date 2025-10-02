La escuela Yrigoyen está de festejo: cumple 85 años de historia educativa y lo celebrará con una gran cena en el club Redes, el próximo viernes 17 de octubre a las 21. El evento, impulsado por la cooperadora escolar junto a directivos, docentes y exalumnos, busca reunir a toda la comunidad que ha formado parte de esta emblemática institución.

“Estamos organizando todo, ya faltan pocos días y estamos encaminando todas las cosas”, expresó Vanina Lovera, integrante de la cooperadora, y contó detalles del evento y el trabajo que vienen realizando.

La cena incluirá tarjeta, música con DJ, torta y decoración especial. El valor de la entrada es de $30.000 para adultos y $15.000 para menores de hasta 12 años, y pueden adquirirse directamente en la escuela, de 9 a 17. También se pueden reservar a través de WhatsApp al número 3564 383199.

“La idea era juntar a exalumnos, exmaestras, directivos, auxiliares, todo aquel que quiera recordar a esta hermosa institución”, explicó Lovera. Según señaló, muchas promociones de exalumnos se organizaron y sumaron al proyecto con entusiasmo.

La expectativa para la noche es clara: revivir anécdotas, reencontrarse con viejos compañeros y rendir homenaje a una escuela que ha dejado huella. “Queremos volver a tener esa unión. Muchos exalumnos recuerdan con cariño la escuela y nos están ayudando muchísimo”, aseguró.

Lovera contó que su vínculo con la escuela comenzó a partir de su hijo, que cursa quinto grado. “Hace un año y un poco más que estoy en la cooperadora. Es una escuela que brinda amor, contención, cariño, es una familia. Me enamoré de la escuela, mi nene también, así que estamos encantadísimos”, expresó con emoción.

Además del festejo, desde la cooperadora vienen llevando adelante un trabajo sostenido para mejorar la infraestructura escolar. “Finalizamos el año pasado con todas las aulas equipadas con su televisor, aire acondicionado y calefacción. Ahora vamos por que todas tengan sus puertas con cerradura de seguridad”, detalló Lovera.

También instalaron cámaras de seguridad y una alarma, gracias al esfuerzo colectivo y al acompañamiento del FODEMEP (Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales), que colaboró en trabajos de pintura y reparación de paredes. “Nos ha ayudado bastante”, valoró.

Entre los próximos desafíos figura la reposición de la luminaria exterior, que fue robada recientemente. Para eso, proyectan nuevos eventos con el objetivo de recaudar fondos.

Una noche especial para recordar y reencontrarse

La organización de la cena avanza a toda marcha. Se están preparando decoraciones, centros de mesa, una torta especial y una ambientación musical a cargo de un DJ. “Una integrante de la cooperadora está con los centros de mesa, otra con la decoración, un exalumno con la torta. Yo me encargo de las relaciones públicas (risas). Nos estamos distribuyendo bastante bien”, contó Lovera, quien destacó que la iniciativa surgió espontáneamente en una reunión y fue tomando forma en apenas una semana.

La invitación está abierta a toda la comunidad educativa actual y pasada. “Están todos invitados, exalumnos, todo aquel que haya pasado por la escuela. Queremos compartir un lindo momento”, cerró Lovera.

Quienes deseen reservar su tarjeta, pueden comunicarse vía WhatsApp al 3564 383199.