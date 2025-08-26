La Escuela Ravetti anunció el lanzamiento de su nueva página web oficial, un espacio digital pensado para fortalecer el vínculo con su comunidad educativa y ofrecer información actualizada, recursos y novedades institucionales. El sitio ya está online y puede visitarse en www.ravetti.edu.ar.

La flamante plataforma fue diseñada íntegramente por el Departamento de Tecnología de la escuela, en lo que representa un paso importante hacia la innovación y la comunicación digital, según destacaron desde la institución.

El sitio ofrece acceso a distintos contenidos de interés: noticias y actividades institucionales; comunicados oficiales y documentos escolares; información para familias, docentes y estudiantes; proyectos pedagógicos y logros de la comunidad educativa

Desde la escuela también habilitaron un canal de contacto para consultas y sugerencias a través del correo: webmaster@ravetti.edu.ar.

“Los invitamos a recorrerla, compartirla y sumarse a esta nueva forma de estar conectados con todo lo que hacemos en la Ravetti”, expresaron en el anuncio.