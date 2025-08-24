Cuando Daniel Gallo cruzó por primera vez la puerta del IPET N° 50 “Emilio F. Olmos” en 1973, no sabía que ese gesto marcaría su vida para siempre. “Yo soy lo que soy por la EFO”, asegura, con una mezcla de orgullo y emoción. Hoy, con más de 38 años como estudiante y luego docente en la institución, todavía recuerda el día en que su padre lo llevó a probar suerte en la escuela tras no ingresar al Colegio San Martín: “Cuando abrió la puerta del taller dije: ‘Acá está, esto es lo que quiero hacer’”.

Y ese sentimiento de pertenencia es el que miles de estudiantes, docentes y familias comparten por esta escuela técnica. Por eso, el próximo domingo 21 de septiembre al mediodía, el patio cubierto del colegio será sede de un almuerzo de reencuentro para conmemorar los 90 años de vida de la institución. La convocatoria está abierta a egresados, docentes activos y jubilados, familias y toda persona que sienta a la EFO como parte de su historia.

“Habrá música suave, buena comida y sobre todo, mucho diálogo y anécdotas. La idea es reencontrarse y revivir todo lo que se vivió acá”, contó su actual director, Jorge Tomé Seiff. Las tarjetas para participar tienen un costo de $40.000 para adultos y $20.000 para menores de 12 años, e incluyen bebida y comida. Se pueden adquirir en la secretaría del colegio.

La escuela como casa y como destino

Las historias que emergen en torno a la EFO tienen algo en común: todos los caminos, de una forma u otra, terminan llevándola a ella. Es el caso del hoy jefe de Taller, Eduardo Mancinelli, oriundo de Colonia Marina, quien recuerda cómo su familia lo incentivó a estudiar allí porque no había muchas posibilidades en su pueblo. “Mi adolescencia la pasé en el internado. Estaba de lunes a viernes en la escuela. Me perdí un montón de cosas, pero gané muchas otras. Me formó en todo sentido”, relata.

En una época sin celulares ni tecnología, los estudiantes internos desarrollaban una autonomía extraordinaria: “Teníamos que salir corriendo con el bolso a la terminal y arreglárnoslas solos para llegar. Eso te marca”, cuenta.

Edgardo Valdemarín también llegó a la EFO casi sin querer. Venía de una escuela privada y se enamoró del oficio técnico. Terminó convirtiéndose en docente. “Tuve alumnos que hoy son mis compañeros, y profes que fueron mis docentes. Nos seguimos juntando, nos reconocemos por las anécdotas y los años compartidos. La EFO tiene eso: es una familia extendida”, dice.

El ciclo se repite y se multiplica. Daniel Gallo recuerda: “Tengo exalumnos que ya ni sé si fueron compañeros o alumnos. También hay personas que vuelven de visita y te preguntan si sigue estando el profesor que se jubiló antes de que yo ingresara. Es como si el tiempo se detuviera en la escuela”.

La escuela también atrapa a las familias. Es el caso de Mariela Ñañez, mamá de una egresada reciente e integrante de la cooperadora escolar. “Mi hija estudió seis años acá. Cuando me pidió que me sumara a la cooperadora, lo hice para acompañarla. Hoy ella ya egresó y yo sigo acá”, cuenta entre risas. “Al principio me sorprendió, siendo mujer, que eligiera esta escuela. Pero se adaptó perfecto, encontró su lugar. Es más, hoy estudia ingeniería y sigue en contacto con sus compañeros”.

Su historia refleja otra transformación de la EFO: la incorporación creciente de mujeres en una escuela que, décadas atrás, era exclusivamente de varones. “La inserción fue natural, nunca hubo inconvenientes. La escuela les abre puertas a todos por igual”, afirma.

Un legado que sigue creciendo

Al frente del colegio está Jorge Tomé Seiff, actual director, quien destaca el momento vital que atraviesa la institución: “Hay muchos proyectos y eso habla del estado de salud de la escuela. Es una comunidad viva, con ganas de seguir creciendo”.

Uno de esos proyectos es la Feria de Ciencias, que se realizará el jueves 28 de agosto, con una muestra abierta a toda la comunidad. También se conserva con orgullo un museo escolar en el hall de entrada, donde se exponen recuerdos que resumen los 90 años de historia. Para el almuerzo del 21, incluso se sacará a relucir la campana histórica, símbolo imborrable para generaciones enteras de estudiantes.

Seiff destaca el proceso de recambio docente: “En los últimos años se jubiló mucha gente, entraron nuevos profesores y ahora empieza el proceso de que ellos también se identifiquen con la escuela. Pero la EFO tiene un sello distintivo que no se borra. Está en su esencia”.

Una escuela con aroma a hogar

Todos coinciden en una cosa: la EFO tiene memoria. No solo en sus paredes, sino en sus aromas. “Si te vendan los ojos, sabés en qué parte de la escuela estás solo por el olor”, dice Seiff. “El taller de carpintería, la sala de electrónica, el internado... cada espacio tiene su esencia. Es educación y hogar al mismo tiempo”.

Y es esa combinación, entre técnica y contención, la que sigue enamorando a quienes alguna vez cruzaron sus puertas. Como dice uno de los entrevistados: “Pasás más tiempo acá que con tu familia. Te forma en lo profesional, pero también en lo humano”.

A 90 años de su fundación, el IPET N° 50 no solo celebra su historia. Celebra su capacidad de transformar vidas. Y el almuerzo será, apenas, una pausa en ese camino compartido. Una excusa para volver.