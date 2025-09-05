La Escuela Especial N° 2127 participó en la Feria Provincial de Proyectos en Santa Fe

La Escuela Especial N° 2127 “María Montessori” formó parte de la Feria Provincial de Proyectos, realizada el pasado jueves en la ciudad de Santa Fe, donde instituciones de diferentes localidades expusieron sus iniciativas educativas.

Según informó la Municipalidad de Frontera, la feria se llevó a cabo en el marco de la Red de Comunidades de Aprendizajes, impulsada por el Ministerio de Educación provincial, y reunió a más de 700 estudiantes y docentes de 270 escuelas de todo el territorio santafesino.

Este espacio busca promover el aprendizaje a través de proyectos originados en los propios intereses, curiosidades o problemáticas de los estudiantes, fomentando la investigación, la reflexión crítica y la búsqueda de soluciones en contextos cercanos como el barrio, la ciudad o la provincia.