La Escuela 329 de Frontera realiza su primera Expo Institucional con más de 35 stands interactivos

La Escuela Secundaria N° 329 “Brigadier General Estanislao López”, ubicada en Calle 5 esquina 84 en Frontera, será escenario este viernes 31 de octubre de la primera edición de su Expo Institucional, bajo el lema “La ciudad que construimos – Frontera Interactúa”. El evento se desarrollará de 9 a 15 en la sede del establecimiento, con entrada libre y abierta a toda la comunidad.

La propuesta nace en el marco de la participación del colegio en las comunidades de aprendizaje del Ministerio de Educación de Santa Fe, con un fuerte eje en la orientación en administración, aunque con la intervención activa de todas las áreas y niveles.

“Se está preparando un espacio para unos 37 stands donde van a participar estudiantes de la escuela N° 329, de nuestro anexo N° 1003 y también algunas instituciones invitadas”, explicó su directora, Alejandra González en La Mañana de El Periódico.

El proyecto busca fomentar la interdisciplinariedad, el trabajo colaborativo y la interacción entre los distintos actores que componen el entramado escolar y social. “La comunidad está formada por distintos actores, también participan otras instituciones”, destacó González.

La Expo contará con la presencia de entidades educativas y sociales de la ciudad, como la Escuela Especial N° 2127, el Jardín Nucleado, y el vivero El Colibrí, un espacio municipal para la contención y formación laboral de personas con discapacidad, que colaboró durante el año con los estudiantes en tareas de jardinería y embellecimiento del patio escolar. “Ellos también nos van a estar acompañando. Han trabajado con los chicos de 329 ayudándonos con las plantas y con el armado de los espacios verdes”, señaló la directora.

Los más de 30 stands reflejarán los proyectos desarrollados por estudiantes a lo largo del año, muchos de ellos con un enfoque transversal que involucró varias materias. Además de las muestras, habrá espacios de juego, arte y participación directa del público: “Va a haber un mural colaborativo, una sala de escape, juegos pintados en el patio y espacios de creatividad”, agregó González.

El evento se desarrollará principalmente en el SUM y en la planta baja del edificio, aunque también se utilizarán espacios exteriores como el patio, donde se desarrollarán juegos organizados por docentes de educación física y otras áreas.

Quienes ingresen a la expo recibirán un “pasaporte”, que funcionará como guía para recorrer los diferentes stands. “Van a tener que recorrer una determinada cantidad de stands, va a haber también sectores para hacer encuestas. Va a estar muy interesante”, adelantó González.

Una mirada inclusiva y participativa

Uno de los ejes centrales de la exposición es la inclusión y participación activa de todos los sectores. “Tratamos también de que esta exposición tenga una mirada inclusiva. Varias de las actividades están pensadas con ese enfoque, como el mural y otras propuestas que apuntan a la integración”, remarcó.

Con esta expo, la comunidad educativa de la Escuela 329 apuesta a consolidar un espacio de encuentro, creatividad y aprendizaje abierto a toda la ciudadanía. Actualmente, la escuela cuenta con 17 divisiones distribuidas entre el turno mañana y tarde. “Los chicos están con muchas ganas y entusiasmo. Es la primera vez que hacemos este evento y estamos muy contentos”, concluyó la directora.