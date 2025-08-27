La escuela 2 de Abril se prepara para la Feria de Ciencias con proyectos sobre salud y movimiento

La escuela 2 de Abril será escenario este jueves 28 de agosto de la 57ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui”, que se desarrollará en toda la provincia de Córdoba en el marco de una jornada de formación situada. La propuesta busca fortalecer la educación, fomentar la curiosidad y promover el intercambio de saberes en las comunidades educativas .

“Las seños trabajaron espectacular con todos los grados, cada uno con una temática referida a la salud. Se involucraron las familias, hicieron maquetas, experiencias, los profes de jornada y de materias especiales participaron también. La verdad que fue un trabajo hermoso”, destacó Mónica Cassol, directora interina de la institución.

De acuerdo a lo expresado por Cassol, la feria tendrá la participación de todos los cursos de la escuela. “Hay una división por curso: primer grado por un lado; segundo y tercero juntos; cuarto y quinto; y sexto grado. Sexto ya va más por el área de informática, hicieron toda una investigación con las computadoras y prepararon un resumen también referido a la salud”, explicó.

Este año, la temática general de la feria será el cuidado de la salud y el movimiento, y cada curso presentará un proyecto específico: primer grado trabajará con Patrulla Saludable, segundo y tercero con Cuerpo sano, vida plena, cuarto y quinto con Nutri Activate, y sexto grado con “Mi cuerpo nada, su cuerpo nada, nuestro cuerpo nada; ¿y vos? ¿nada?”.

Jornada abierta a la comunidad

La modalidad de la actividad será abierta: "Los niños van a venir con la familia, van a mostrar sus trabajos en sus aulas y después se van a ir recorriendo las distintas aulas para ver lo que hicieron sus compañeros”, comentó Cassol.

La feria se desarrollará entre las 9 y las 11:30 de la mañana. La jornada comenzará con un desayuno y, posteriormente, con la presentación a cargo de la radio escolar Radio 25, que dará la bienvenida a familias, comunidad y alumnos con color, anticipo y un resumen de lo que ocurrirá.

Desde el Ministerio de Educación provincial destacaron que la feria constituye “una oportunidad para seguir haciendo y transformando Córdoba” y remarcaron que todos los establecimientos, de gestión estatal y privada, deben llevar adelante la instancia institucional. Esta primera fase es obligatoria, mientras que las etapas departamental y provincial son optativas.

Un espacio de aprendizaje colectivo

La feria, que se organiza en conjunto con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, tiene como propósito mejorar la calidad educativa a partir del desarrollo de proyectos escolares y la socialización de saberes. Además, se enmarca en el enfoque de educación STEAM ampliada y en los objetivos de la educación para el desarrollo sostenible, promoviendo la investigación, la creatividad y la innovación entre los estudiantes .

“Esperamos que mañana se pueda mostrar todo el trabajo que lograron hacer en este tiempo. La feria es un espacio donde se ve el esfuerzo de los chicos, de los docentes y de las familias”, concluyó Cassol.