La empresa que pasó del mundo de las computadoras a productos más sofisticados y mira al mundo

Más de tres décadas atrás, un matrimonio de ingenieros electrónicos llegó a San Francisco con una propuesta de trabajo, varias ideas y mucha fe en poder crecer. Comenzaron haciendo tareas de servicio técnico en computadoras, pero la visión y la capacidad emprendedora los llevó a crear una firma modelo en el Parque Industrial que abastece a grandes empresas que necesitan componentes electrónicos para el agro, el transporte y el tambo, entre otros rubros. Así nació Computrol SRL, una historia de dos santafesinos que instalados en nuestra ciudad comenzaron en un pequeño garaje y hoy apuntan a exportar sus productos a diferentes países del continente.

Ernesto Galiano (65) es gerente técnico de la firma y junto a su esposa Ana María Zurbriggen llegaron a San Francisco en 1985: “Lo único que teníamos era el título de ingenieros electrónicos y experiencia en fabricar computadoras en Rosario”, confiesa.

Sin embargo, de a poco y con mucho ingenio crearon Computrol, una firma que nació en el garaje de una casa en calle Belgrano al 2100; era el año 1987. “Empezamos con servicio técnico no solamente de computadoras, sino que reparábamos otros equipos electrónicos -impresoras, monitores-, todo referido a la computación y algún equipo industrial que alguna empresa necesitaba reparar. Ese año, también empecé a trabajar en la Facultad de UTN como docente de la materia Electrónica Industrial. Luego registramos la marca y empezamos con la fabricación de equipos como estabilizadores de tensión, éramos la única empresa del interior que lo hacía, lo que nos posibilitó comprar una casa y trasladar la empresa ahí”, recuerda.

- ¿Cómo continuó el crecimiento de la firma?

- En la casa de calle Libertad trabajamos quince años. Conseguimos el servicio técnico oficial de marcas como Epson, Samsung, impresoras, faxes, monitores. Trabajamos varios años también como servicio técnico al Poder Judicial y Lotería de la Provincia, eso nos obligó a comprar más herramientas y vehículos. Iniciamos la fabricación de electrificadores de cercas y en un momento conseguimos empezar a venderles componentes a fabricantes de maquinaria agrícolas. Nos dedicamos a solucionar problemas, porque entendimos que era un posible argumento de venta para los equipos que nosotros estábamos en condiciones de fabricar, podíamos desarrollar y vender un montón de cosas, pero el cliente necesitaba que le solucionemos determinados inconvenientes.

- ¿Cuándo se da el crecimiento que les permitió llegar al Parque Industrial?

- En un momento la Provincia generó unos créditos blandos para instalarse en el Parque Industrial entonces conseguimos comprar este terreno. Fue en 2005 y tuvimos mucha colaboración del Banco de Córdoba. Ese crédito fue fundamental, nos instalamos en este Parque y estudiamos diferentes modelos de negocio. En el año 2006 certificamos la Norma ISO-9001, este fue un paso fundamental en nuestra empresa, que seguimos manteniendo hasta hoy. En el año 2008 dejamos de hacer servicio técnico para dedicarnos exclusivamente a la fabricación de productos.

Expansión a grandes empresas

Entonces, Computrol comenzó a desarrollar equipos como tableros de control para tractores Pauny, mientras a su vez iban aparecieron nuevos clientes vinculados a la agroindustria como Metalfor, TBeH, Omega Solari de El trébol, Richiger de Sunchales, en un proceso de expansión y de trabajo en nuevos productos.

“En 2018 -cuenta Galiano- decidimos no fabricar más productos especiales para cada industria sino dedicarnos a productos de uso general, que puede usar cualquier cliente nuestro, por ejemplo, medidor de combustible de tractores o tablero de instrumentos general. Comenzamos a realizar productos para empresas que fabrican diferentes maquinarias”.

Exportación

Consultado sobre los próximos objetivos de la firma, Galiano admite que el interés es volverse competitivos en el plano internacional. “Tenemos mucho interés en exportar, en esta época vemos problemas de importación y una posible solución a esto es la exportación”, asegura.

“La idea -continúa el empresario- es exportar los productos que nosotros hacemos, tanto sensores, tableros de instrumentos, módulos de unidad de control, arrancadores de motores inalámbrico, controles de ordeñadoras, control de enfriadora, extractor de pezonera de ordeñadoras, estabilizadores de tensión, etcétera. La limitante es que normalmente son equipos para uso de empresas, entonces se van a poder exportar a países donde hay fabricantes que necesitan insumos electrónicos”, y agrega: “El paso siguiente para el año próximo es empezar a trabajar con productos que se puedan vender al público en general”.

Con respecto a los posibles destinos, Galiano sostiene que tienen pedidos particulares de Costa Rica, Uruguay, Brasil y Chile, entre otros.

- ¿Qué balance realiza de este 2023?

- Nosotros planificamos cada período con un año de anterioridad, ya estamos planificando el próximo y tratamos de concentrarnos en esa planificación. Nos da resultados porque no nos fijamos tanto en qué pasa alrededor y si hay algún problema hay que solucionarlo. Este año hemos dedicado menos tiempo a la investigación para resolver los problemas de importación, el Covid nos trajo muchos problemas porque las fábricas de componentes en el mundo no están pudiendo proveer, entonces hay que reemplazarlos con otros elementos, el año pasado nos dimos cuenta que iba a haber escasez de elementos entonces compramos componentes para un año y medio. Se está proyectando una falta de componentes mayúscula, por lo tanto estamos buscando solucionar esos problemas. Tratamos que el cliente no pase las inclemencias de esta situación, nosotros les seguimos proveyendo en base a un gran trabajo de logística. No queremos que ningún cliente sufra por esta faltante.

- ¿Al mirar hacia atrás, qué reflexión hace sobre todo este este desarrollo que han generado?

- En estas cosas es muy importante la fe que se tenga uno con respecto a su propio crecimiento. Cuando estábamos los dos solos -con su esposa-, pensábamos tener empleados y ayudar a la gente con trabajo y aparte ir creciendo, como personas y económicamente. Los objetivos están lográndose, nos hemos podido desarrollar sorteando los problemas que hemos tenido y lo hemos logrado a través de nuestra capacidad de servicio. Como empezamos como un servicio no nos molesta ayudar a un cliente para que esté mejor y nosotros podamos acompañar. En este momento estamos siendo un laboratorio de investigación de varios clientes y desarrollamos para ellos, era lo que teníamos previsto desde cuando empezamos. Gracias a la fe que uno se tiene y creyendo en la gente y en los clientes, vamos modelando el negocio con buenas relaciones, el buen trato con los clientes y una buena investigación es lo que nos diferencia.

Ficha técnica

