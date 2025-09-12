La Defensoría del Pueblo llega a Frontera con asesoramiento, mediación y actividades para toda la comunidad

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe desembarcará este martes 16 de septiembre en la ciudad de Frontera, con una jornada completa de actividades destinadas a garantizar el acceso a derechos de vecinas y vecinos. Habrá atención directa a la ciudadanía, reuniones institucionales y una charla educativa sobre riesgos en entornos digitales.

Uno de los principales espacios de atención será la Biblioteca Municipal (Calle 1 N° 935), donde de 9:30 a 12:30 se ofrecerá asesoramiento gratuito y orientación personalizada sobre diversos temas de interés social, como:

Problemas con tarjetas de débito o crédito

Falta de respuesta de obras sociales

Conflictos entre vecinos, mediante herramientas de mediación comunitaria

Casos de violencia de género

Cuestiones familiares, jurídicas y de inquilinos

Además, en paralelo, se realizará una reunión de trabajo con los equipos locales de la ciudad convocada por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, desde las 9:30 en el Salón Cultural (Calle 72 esquina 3). El objetivo será profundizar las articulaciones institucionales y fortalecer los mecanismos de protección integral de derechos.

Por otro lado, a las 10:30, en la Escuela Brigadier Estanislao López N° 329 (Calle 5 esquina 84), se desarrollará la charla “Programa Riesgo Digital”, a cargo de Soledad Martínez, una propuesta educativa que aborda el uso seguro de las tecnologías y la prevención de situaciones de vulnerabilidad en entornos virtuales.

La jornada forma parte de las acciones territoriales que impulsa la Defensoría para acercar sus servicios a localidades de toda la provincia. Desde la organización invitan a participar activamente de cada instancia, con el propósito de promover el acceso a derechos y garantizar respuestas concretas a problemáticas cotidianas.