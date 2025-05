Ana Garceta es una mujer de San Francisco, tiene 78 años y vive en barrio La Florida en diagonal a La Virgencita. Se jubiló a los 60, pero trabajó hasta hace pocos años cuidando enfermos a domicilio y además es viuda. Su historia envuelve varios problemas e historias, un poco entre penas personales, otras tantas solucionables a nivel social y algunas indignantes.

En su hogar de calle Lamadrid contó que no importa cuántas veces limpien en el espacio verde del frente siempre llega alguien a tirar desechos formando un basural. “La tengo loca la Municipalidad con eso, que lo hablo, lo hablo, pero termina de irse el camión y ya vuelven a tirar”, comentó.

A pesar de esta situación, hay un hecho que la preocupa más a esta vecina y no está ahí al frente de su casa sino en la mesa, puertas adentro. Hace más de dos meses que no compra todos los remedios que necesita por diversas afecciones y con gran dolor dijo: “Si compro los remedios no como. Este gobierno, qué es lo que va a hacer con nosotros”.

“Yo tomo remedios por el dolor en los huesos y la doctora me recetó unas gotas que ahora ya no puedo comprarlas porque no tienen más cobertura. También tomo una pastilla para la depresión, para la presión porque la tengo alta y porque tengo divertículos en el intestino”, explicó.

Su caso es como el de otros adultos mayores que sufren distintos problemas de salud y aunque intentan mantener los tratamientos cuando no pueden comprarlos dependen de la caridad de otros.

“A veces me alcanza, pero en los últimos meses no y solo en eso tengo un gasto de más de 150.000 pesos. Ahora un médico me dio muchas muestras que tenía así que con eso tengo para dos meses, es un alivio”, expresó angustiada.

La mujer recibe una jubilación y pensión, de las dos PAMI le descuenta dinero todos los meses, pero con las modificaciones que hubo respecto de la cobertura de medicamentos Ana fue una de los miles de adultos mayores perjudicados.

Sigue la lucha y los enfrentamientos

Como todos los miércoles los jubilados y jubiladas de todo el país se manifiestan en rechazo de las políticas hacia este sector por parte del gobierno de Javier Milei.

En Ciudad de Buenos Aires se registraron nuevos incidentes por los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, a causa de esto hubo heridos.

Los efectivos policiales intentaban evitar que los manifestantes interrumpieran el tránsito en la Avenida Rivadavia, en cumplimiento del protocolo antipiquetes, lo que generó tensión y empujones en la vía pública.

Por otro lado, reportó la agencia Noticias Argentinas, efectivos de la Policía Federal agredieron al padre Paco Olveira durante la movilización, así como también a otros manifestantes que resultaron heridos.

Olveira terminó en el suelo producto de la refriega con los efectivos policiales, que también reprimieron y demoraron a otros manifestantes durante la movilización que los jubilados llevan a cabo los días miércoles.