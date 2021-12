La cumbia se baila, se canta y se dibuja, según Ana Berrone

En el living de su casa de barrio Independencia, Ana Berrone tiene su rincón de trabajo. Computadoras, tablets, agenda, termo, mate y un parlante portátil donde justo suena “Sentimiento villero”, tema de Pibes Chorros, entre otros. Todo bien acomodado y dispuesto para que arranque la música y la charla.

La diseñadora gráfica e ilustradora de 29 años se define fanática cumbiera y aclara que hace un año no se imaginaba lo que podría lograr y las puertas que se abrirían uniendo dos de sus pasiones: el dibujo y este estilo musical. Desde que decidió crear su cuenta de Instagram @AnadeSanFco, donde publica frases y diseños sobre cumbia comenzó a recibir ofertas laborales impensadas y sus ilustraciones volaron a los más disímiles puntos del globo.

Ana se recibió como diseñadora gráfica y publicitaria en el IES y desde entonces trabaja freelance para empresas y comercios en todo lo referido a identidad corporativa y logos. La ilustración resurgió al tiempo de comenzados sus estudios: “Siempre dibujé desde chica, en la adolescencia lo dejé un poco abandonado y como en la carrera teníamos algunas materias de técnicas de dibujo y empecé a retomar el lápiz”, sostiene en una charla con El Periódico.

Al igual que el dibujo, también de pequeña le gusta la cumbia. Para ella sería como una especie de herencia paterna, ya que su papá- Adrián Berrone- escuchaba compilados cumbieros de los 2000 y Ana de niña ya se las sabía de memoria y las tarareaba, aunque ahora reconoce que “había letras medio subidas de tono”.

Como buena fanática iba anotando en su agenda frases de los temas que le gustaban, la cuales ilustraba. La primera que hizo fue a partir de una del líder de Damas Gratis, Pablo Lescano. “No lo dibuje a él, dibuje a una chica tomando vino, apoyada en una pared con un gorrito que dice: ‘A casa yo no voy, todo se re pudrió, al baile me voy’. La subí en el Instagram donde subía mis trabajos de diseñadora y pegó un montón. Entonces me dije, ‘está bueno ilustrar frases de cumbia’", recuerda.

Cuenta cumbiera

La reacción de sus seguidores la llevó a crear una cuenta exclusiva sobre ilustraciones cumbieras. En la actualidad @AnadeSanFco cuenta con 13,4k (13400) seguidores, incluidos algunos famosos intérpretes de género musical.

“Siempre traté de que mis ilustraciones lleguen a la gente que realmente le gusta la cumbia y por suerte se está dando todo casi sin pensarlo tanto”, reconoce con una sonrisa.

Entre sus seguidores se encuentran la joven promesa de la cumbia “Jackita”, “Fideo”-ex cantante de El Empuje y hasta “Néstor en Bloque”. Incluso Ana estuvo trabajando en distintas ilustraciones para la cantante y para sorpresa de la artista local, su dibujo podría transformarse en la tapa de un próximo disco.

“El realismo no es lo mío”, confiesa Berrone, pero los dibujos de sus chicas con conjunto deportivo, gorritas o sosteniendo alguna jarra de vino, se ajustan más a la realidad que aquellas que mostraban algunos representantes de la cumbia que cosificaban a la mujer.

“Me gusta dibujar a chicas con el estilo de ropa o la moda cumbiera, las poses, casi siempre chicas aunque no fue algo que esté pensado. Si bien en el ámbito de la cumbia se denigró un poco a la mujer, estas ilustraciones salen un poco de lo típico y por ese lado me gustó hacer algo distinto”, reconoce.

Sus dibujos en varios cuerpos

Para sorpresa de Ana, varias chicas de Argentina -sobre todo Buenos Aires- y hasta de México eligieron algunas frases o ilustraciones suyas para tatuárselas: “Ni yo todavía me lo creo, es una locura que me sorprendió un montón”, dice sonrojándose.

Gracias a sus redes, las ilustraciones de la joven llegaron a muchas de las provincias del país pero también al exterior: “Me pidieron ilustraciones de España, México, Colombia, Paraguay”, enumera. Incluso una banda de cumbia española llamada “Cosmic Wacho” le encargó varias ilustraciones personalizadas para estampar en remeras.

Semanas atrás lanzó una tanda de stickers que “tuvieron mucha repercusión, se fueron varios para Buenos Aires y otras provincias. Y también las remeras están teniendo buenos resultados”, agrega.

Día a día crecen los seguidores de Ana y, aunque todavía no tenga claro los horizontes donde pueden llegar sus ilustraciones, igual se deja llevar por las frases y la cumbia, que en su casa sigue sonando mientras ella continúa dibujando.