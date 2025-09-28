En medio del ajuste económico a la salud pública, en San Francisco cada vez más personas recurren al sistema sanitario municipal ya que no pueden enfrentar los costos del sector privada. En este caso, informaron que se registró un incremento en la atención dentro de la Asistencia Pública y los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps). Cabe destacar que de acuerdo a un relevamiento municipal , el sistema público de salud brinda unas 8.000 prestaciones médicas y de esa cantidad el 30% de los pacientes que acuden están mutualizados.

Durante el mes de agosto se llevaron a cabo casi 6.000 prestaciones sanitarias entre los servicios brindados en la Asistencia Pública y los distintos Caps. De allí se cuentan unas 3.137 prestaciones en la Asistencia Pública en distintas especialidades como Odontología, Pediatría y Radiología. En lo que hace a los Caps, el ubicado en barrio Roque Sáenz Peña brindó 827 prestaciones en el mismo período de tiempo, seguido por el Caps de barrio Parque con alrededor de 700 prestaciones.

Distribución

El secretario de Salud Fernando Giacomino, describió la manera en que se fue registrando el crecimiento en el número de prestaciones realizadas en la Asistencia Pública y los Caps y, en base a esta realidad, cómo reacciona el sistema público de salud municipal ante la demanda de los vecinos. "Desde el sistema de salud municipal estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para atender la demanda de atención de los vecinos que, en contextos como el actual, se inclinan a solicitar nuestros servicios”.

“La gente que viene a atenderse encuentra una respuesta en el sistema público de salud a partir de las prestaciones que se brindan en atención primaria que es el primer contacto que tiene cualquier persona que asiste a un centro de salud donde se atiende la patología aguda o crónica, tanto en el tratamiento como en la prevención”.

Giacomino detalló que el sistema de salud municipal “concentra la mayor cantidad de prestaciones sanitarias en la Asistencia Pública” donde, entre otras cosas, está el laboratorio, entrega de medicamentos, servicio de diagnóstico por imagen (radiografía y ecografía), kinesiología, pediatría, clínica médica, odontología, enfermería, vacunación, psicología y nutrición.

También son referentes de derivación de los otros Caps distribuidos en toda la ciudad. Dentro de este grupo se establecen centros satélites donde hay mayores prestaciones. Para facilitar el trabajo se distribuye a los especialistas para que sean referentes, estos centros son los de barrio Roque Sáenz Peña, La Milka, Barrio Parque, San Cayetano y Bouchard donde se brindan mayores prestaciones en la semana.

Controles

Más adelante el secretario destacó que en la Asistencia Pública “también hacen mucho hincapié en el control de crecimiento y desarrollo, control de embarazadas, salud sexual y reproductiva a través de las campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, etc”. Esto puede llevarse a cabo porque están en funcionamiento equipos de rayos y un mamógrafo digital de alta tecnología que permite estudios de segundo nivel, por ejemplo.

Otro aporte importante es el de la Odontología porque los arreglos de caries, que implican un costo importante, también se brindan en Asistencia Pública. "Esos son gastos que no se recuperan porque dentro del sector público tenemos relación con programas de la Provincia o la Nación que devuelve un porcentaje por prestación de nivel y este servicio de Odontología no se pueden cargar por lo que se transforman en una inversión de la Municipalidad”.

Para garantizar la normalización en las prestaciones la Secretaría de Salud dispone de un sistema de facturación a las obras sociales de aquellas personas que reciben su atención primaria en la Asistencia Pública. En este caso, Giacomino resaltó que el sistema de recupero lleva a todo un proceso burocrático de confección de documentación. Para eso cada dispensario tiene su empleada administrativa y hoy existe un equipo de facturación.

Incremento en la demanda

Como consecuencia de los efectos que provoca la crisis económica “se ve un aumento de la demanda” en materia de salud y “esa cantidad en su mayoría son personas que disponen de obras sociales”.

Entre los servicios que brinda la Asistencia Pública, detalló el funcionario, “el mayor crecimiento en la demanda se registra en Imágenes, Farmacia y Laboratorio”.

Asimismo desde la Planta Elaboradora de Medicamentos (PEM) se fabrican los productos que se distribuyen desde la Asistencia y los Dispensarios. Sigue también vigente el convenio con el Colegio de Farmacéuticos de San Francisco que permite que el vecino que necesite de un medicamento que no cuente la PEM pueda acercarse a cualquier farmacia con un vademécum ampliado a retirar su prescripción con la receta y es la Municipalidad la que cubre el pago de esa medicación”.