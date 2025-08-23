La Capilla Nuestra Señora de la Guardia se prepara para sus Fiestas Patronales 2025
Del martes 26 al viernes 29 de agosto, la capilla ubicada en Juan XXIII 3200 celebrará sus Fiestas Patronales con misas temáticas, rezos del Rosario y un encuentro fraterno.
La Capilla Nuestra Señora de la Guardia, ubicada en Juan XXIII al 3200, invita a vecinos y feligreses a participar de las actividades religiosas previstas para conmemorar a su santa patrona.
Las celebraciones se extenderán del martes 26 al viernes 29 de agosto, con momentos de oración comunitaria y misas dedicadas a distintas intenciones. Las jornadas contarán con el rezo del Santo Rosario y celebraciones eucarísticas temáticas.
Programa de actividades
Martes 26
16:30 hs. Santo Rosario
17:00 hs. Santa Misa por los alumbrantes
Miércoles 27
16:30 hs. Santo Rosario
17:00 hs. Santa Misa por los enfermos, los que sufren y por la Paz
Jueves 28
16:30 hs. Santo Rosario
17:00 hs. Santa Misa por las vocaciones sacerdotales y religiosas.
Viernes 29
“Solemnidad de Nuestra Señora de la Guardia”
16:30 hs. Santo Rosario
17:00 hs. Santa Misa en acción de gracias por todas las familias y las bendiciones recibidas
Cierre con encuentro fraterno.