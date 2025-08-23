La Capilla Nuestra Señora de la Guardia se prepara para sus Fiestas Patronales 2025

La Capilla Nuestra Señora de la Guardia, ubicada en Juan XXIII al 3200, invita a vecinos y feligreses a participar de las actividades religiosas previstas para conmemorar a su santa patrona.

Las celebraciones se extenderán del martes 26 al viernes 29 de agosto, con momentos de oración comunitaria y misas dedicadas a distintas intenciones. Las jornadas contarán con el rezo del Santo Rosario y celebraciones eucarísticas temáticas.

Programa de actividades

Martes 26

16:30 hs. Santo Rosario

17:00 hs. Santa Misa por los alumbrantes

Miércoles 27

16:30 hs. Santo Rosario

17:00 hs. Santa Misa por los enfermos, los que sufren y por la Paz

Jueves 28

16:30 hs. Santo Rosario

17:00 hs. Santa Misa por las vocaciones sacerdotales y religiosas.

Viernes 29

“Solemnidad de Nuestra Señora de la Guardia”

16:30 hs. Santo Rosario

17:00 hs. Santa Misa en acción de gracias por todas las familias y las bendiciones recibidas

Cierre con encuentro fraterno.