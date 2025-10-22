La Cantata Piemontesa en conjunto con la Asociación Civil Familia Piemontesa de San Francisco presentarán la obra de teatro “Diarios de (In/E) Migrantes”. El espectáculo tendrá lugar el viernes 24 de octubre a las 21.

La propuesta artística es dirigida por Javier Venica y Luciana Balangione y podrá apreciarse en el Centro Cultural San Francisco. El costo de las entradas anticipadas es de $5.000.