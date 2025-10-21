La Municipalidad de San Francisco continúa con la campaña “Octubre Rosa” con el objetivo de concientizar a la población y fomentar la detección temprana del cáncer de mama. Estas acciones buscan garantizar que las mujeres puedan ejercer plenamente su derecho a preservar su salud, alentándolas a realizar con responsabilidad sus chequeos mamarios y ginecológicos, e invitando también a sus familias y comunidades a sumarse y acompañar.

Más allá de las actividades ya realizadas, aún quedan eventos destacados en la agenda de octubre.

El sábado 25 de octubre la Municipalidad, junto a Lalcec San Francisco, organizará la Caminata Rosa. La actividad comenzará a las 15:30 desde la sede de FASTA y el recorrido finalizará en la Plaza Vélez Sarsfield, aproximadamente a las 17:30, donde se llevarán a cabo distintas acciones de concientización.

Ese mismo día, la Plaza Vélez Sarsfield será el escenario de una gran Fiesta de Zumba y Ritmos, a cargo de las profesoras Patricia Juárez y Sabrina Moreno. El evento se desarrollará de 17:00 a 20:00 horas en el Centro Cultural San Francisco y será de carácter libre y gratuito.

Mamografías gratuitas en la Asistencia Pública

La campaña busca garantizar la promoción de los estudios de detección temprana en la comunidad, por lo que las mamografías gratuitas con pedido médico y mamografías previas continúan en la Asistencia Pública. Los chequeos se realizan por orden de llegada los lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 12:00 horas, y los martes y jueves de 8:00 a 10:30 horas.

Además, como parte de la campaña intensiva de octubre, se dispusieron turnos de atención extendida los días viernes 24 y 31 de octubre, de 16 a 20.