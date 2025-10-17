La Bresh llega esta noche a San Francisco con toda su magia y energía internacional

Este viernes 17 de octubre, San Francisco vivirá una noche inolvidable con la llegada de la Bresh, la fiesta de alcance global que nació en Argentina y que hoy recorre las principales ciudades del mundo. El evento se desarrollará en el Superdomo, uno de los espacios más icónicos de la ciudad, en una jornada que promete música, luces, color y mucha diversión.

La Bresh, conocida por ser “la fiesta más linda del mundo”, ofrece una experiencia multisensorial donde se mezclan reguetón, pop, cumbia, trap, rock y clásicos de los 2000, en un setlist festivo e impredecible que conquista a públicos diversos. Su esencia combina música, comunidad, libertad de expresión y un ambiente seguro e inclusivo.

Desde Buenos Aires hasta Nueva York, pasando por Madrid, Ciudad de México y otras grandes capitales, la Bresh se consolidó como un fenómeno cultural y digital, con millones de seguidores y contenido viral en redes sociales.

El evento de hoy contará con:

Una estética visual única: luces neón, globos, corazones, flores y confeti.

Un espacio pensado para disfrutar sin prejuicios y sacarse selfies en cada rincón.

Un ambiente diverso, inclusivo y lleno de energía positiva.

Entradas y horarios

Boleterías: abren a las 22:00.

Inicio de la fiesta: puntual a las 23:59.

Entradas online: disponibles en breshsanfrancisco.tuplatea.com

Con este tipo de propuestas, San Francisco sigue consolidándose como una Ciudad de Eventos, capaz de recibir espectáculos de nivel internacional gracias a su infraestructura, conectividad y oferta cultural.