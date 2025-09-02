La Biblioteca Pedagógica San Francisco celebró el Mes de las Infancias con actividades en instituciones locales

En el Mes de las Infancias, la Biblioteca Pedagógica San Francisco, dependiente de la Secretaría de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva del municipio, llevó adelante actividades en la Escuela Especial Don Orione y la Guardería Municipal Maestro Aguirre, donde se desarrollaron propuestas de intervención y participación enfocadas en lo corporal y lo emocional.

El objetivo de estas dinámicas fue incentivar la espontaneidad y la curiosidad en un marco de alegría y sorpresas, generando además un espacio de encuentro que servirá como punto de partida para futuras actividades en las instalaciones de la Biblioteca Pedagógica.

Un espacio de referencia educativa

La Biblioteca Pedagógica funciona en la sede de la Secretaría de Vinculación Municipal, en la esquina de Av. 9 de Julio y Avellaneda, en virtud de un acuerdo con el Ministerio de Educación de Córdoba. Se enmarca en el Plan Alfabetizador Córdoba y forma parte de la Red Provincial de Bibliotecas Pedagógicas.

Las instituciones interesadas en sumarse a las propuestas que se desarrollan en este espacio pueden comunicarse al correo electrónico secvinculacion.munisfco@gmail.com o al WhatsApp 3564-501007, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

Presencia en la Feria de Ciencias

Durante esta semana, tanto la Biblioteca como la Secretaría de Vinculación participaron también de la Feria de Ciencias, que se realizó en toda la provincia. En San Francisco, la iniciativa permitió visibilizar el trabajo de estudiantes, docentes y directivos, quienes presentaron proyectos innovadores en un ámbito de aprendizaje y crecimiento educativo.

La recorrida incluyó instituciones de distintos niveles: el IPET N° 50 “Ing. Emilio F. Olmos”, el Jardín de Infantes de la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda y la Escuela Primaria Emilio F. Olmos de Plaza San Francisco, donde se compartió una jornada que puso en valor la creatividad y el compromiso de la comunidad educativa local.