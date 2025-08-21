La Banda Sinfónica Municipal de San francisco presentará un nuevo espectáculo musical denominado “Latidos de América”. A través del mismo recorrerán los diferentes países del continente con sus ritmos y melodías.

El espectáculo, con entrada libre y gratuita se estrenará el domingo 24 a partir de las 20 en el Centro Cultural (Mitre y J.J. Paso). Esta será una ocasión inmejorable para que los vecinos puedan disfrutar de una propuesta artística de primer nivel.

A través de “Latidos de América”, el director artístico Andrés Acosta explicó: “Pretendemos reflejar en qué consiste la música escrita para banda sinfónica recorriendo de norte a sur todo nuestro continente americano, haciendo hincapié en todo lo que nos puede unir y dejando atrás todo lo que nos puede separar”.

El asistente de dirección Germán Valsagna, expresó que “el espectáculo tiene una duración aproximada de 55 minutos y en ese transcurso se repasan temas originarios de diferentes países del continente americano”.

En tanto, Andrés Acosta, expresó: “Como punto común entre las distintas interpretaciones se refleja en origen americano de cada composición. Allí vamos a encontrar canciones de Estados Unidos, Argentina, México, Brasil, etc.”.