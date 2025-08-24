La Banda del Reencuentro del Colegio San Martín celebró sus 20 años con una emotiva cena homenaje

Con una cena cargada de emoción, recuerdos y homenajes, la Banda del Reencuentro celebró anoche sus 20 años de trayectoria en el foyer del Superdomo de San Francisco. Integrada por exalumnos del Colegio San Martín, esta agrupación nació en 2005 como un homenaje viviente a la Banda Lisa, la formación más antigua del país en su tipo, creada en 1945.

Durante el evento, se entregaron distinciones a todas las personas que integraron la banda a lo largo de estas dos décadas, y cada uno recibió un llavero recordatorio como símbolo de pertenencia y memoria compartida. A lo largo de la velada, varios integrantes tomaron la palabra para repasar los comienzos del proyecto y rendir tributo a quienes ya no están.

Un homenaje a la historia

La Banda del Reencuentro nació como iniciativa de exintegrantes de la Banda Lisa, con el objetivo de participar de los festejos por los 60 años de su fundación. Aquella presentación inicial fue tan significativa que el grupo decidió continuar reuniéndose, ensayando y participando en actos y encuentros a lo largo del tiempo.

En el encuentro de anoche, los discursos no solo repasaron los inicios de la Banda del Reencuentro, sino que también evocaron el legado de la agrupación original del Colegio San Martín. Cabe recordar que Juan Baggio Ferrazzi fue el creador de la banda madre en 1945, cuando era jefe de Bomberos Voluntarios y docente de la institución. Al no lograr formar una banda en el cuartel, impulsó el proyecto entre sus alumnos, dando origen a una tradición que sigue viva.

También hubo un momento especial para rendir homenaje a integrantes fallecidos de la Banda del Reencuentro, cuyos nombres fueron recordados con respeto y emoción.

La cena cerró con abrazos, fotografías y promesas de seguir reencontrándose.