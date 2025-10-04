Kubota y Mojón Uno S.A. presentan sus nuevas soluciones para el agro

En el predio de la Sociedad Rural de San Francisco, Kubota está presente en San Francisco Expone, con importantes lanzamientos pensados para potenciar el trabajo de los productores de la región.

La marca japonesa continúa consolidando su propuesta en el país con una gama completa de tractores e implementos, diseñados especialmente para tamberos, ganaderos, economías regionales y tareas de mantenimiento de espacios verdes.

Este año, la firma suma tres modelos de tractores y dos líneas de segadoras, ampliando de manera significativa la variedad de equipos disponibles para distintas producciones agropecuarias. Entre las novedades se destacan los modelos de la Serie M de tractores medianos (95 a 135 hp), que incorporan cabinas japonesas de última generación y nuevas combinaciones de motores y transmisiones desarrolladas para garantizar rendimiento, confort y eficiencia en las labores diarias.

En implementos, la atención estará puesta en las segadoras de tres puntos, con anchos de corte de 2,40 a 3,20 metros, ideales para pequeños y medianos productores, y en la línea de tiro con pivote central y rolos acondicionadores de goma de 3,20 a 3,60 metros, orientadas a grandes superficies y contratistas forrajeros. Todas las versiones incluyen el exclusivo sistema de discos triangulares con tres cuchillas, que asegura cortes más rápidos, uniformes y eficientes.

Durante la muestra, Kubota pondrá a disposición de los productores planes de financiación especiales, que contemplan acuerdos bancarios, financiación directa y la posibilidad de acceder al Canje Cereal Futuro hasta mayo de 2027.

Con esta propuesta, Mojón Uno S.A. reafirma su compromiso con San Francisco y la región, e invita a los productores a visitar su stand en San Francisco Expone 2025 para conocer de primera mano las innovaciones que están transformando el trabajo en el campo.