Kala Saludable inauguró su local en San Francisco

Kala Saludable abrió oficialmente las puertas de su local físico en Larrea 902, esquina Santa Fe, un nuevo punto de encuentro para quienes buscan productos naturales y de calidad en San Francisco.

“Significa un sueño cumplido, después de tanto esfuerzo y dedicación, poder ver a Kala con su espacio físico me genera una felicidad y emoción que no puedo explicar”, expresó Ana Paula Núñez, creadora de la propuesta.

Según contó, el camino hasta llegar a esta apertura no fue sencillo: “Fue un camino en el que tuve que aprender que todo lleva tiempo, dedicación y sobre todo mucho esfuerzo y constancia”.

Un espacio con identidad propia

En Kala se pueden encontrar frutos secos, semillas, frutas deshidratadas, productos sin TACC, congelados y muchas más opciones saludables. La diferencia, asegura Núñez, está en la atención personalizada: “La diferencia está en la calidez y la idea de acompañar a los clientes”.

Además, el local cuenta con descuentos permanentes, que pueden consultarse en su Instagram @kalasaludable o directamente en el espacio físico.

Una invitación a probar

Ana Paula destaca que el objetivo de Kala es promover nuevos hábitos: “Que se animen a probar productos nuevos, hay muchas alternativas y opciones para lograr una alimentación saludable y consciente”.

El local funciona de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 19:30, y los sábados de 9:30 a 13 y de 17 a 19.