El próximo lunes 18 de abril comenzará el juicio en la causa contra el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, y contra su colaborador Darío Fabián Rivarola, ambos investigados por pedidos de coimas millonarias para frenar investigaciones judiciales y además por tráfico de influencias.

A Viaut se lo acusa primero de pedir $2,5 millones en 2020 al gerente de la cooperativa de Las Cañitas (El Tío), Pablo González, y al presidente de la entidad, Juan Domingo Solá, para frenar una causa judicial por presuntas irregularidades. Esto fue negado por el fiscal, declarando que no tuvo participación alguna.

En ese contexto, el abogado querellante de la causa Juan Alberione, que defiende al denunciante Pablo González, se refirió al histórico juicio y consideró que hay posibilidades de una condena de prisión efectiva en un caso de presunta corrupción judicial.

"Estamos con la expectativa que esto termine en una sentencia que los condene, en lo profesional he seguido la causa permanentemente y hemos aportado pruebas y he formulado la acusación prevista para el querellante. A mi cliente no le ha sido para nada fácil, hay que recordar que esto fue en El Tío, donde hay una comunidad chica y ante la repercusión la gente por desinformación no sabía bien cuál era la participación de mi cliente o en qué estaba comprometido. Hay que recordar que a él lo amenazaron con allanarlo, meterlo preso y eso causó mucho estrépito en el pueblo", le dijo el abogado a El Periódico.

Luego agregó: "Vamos a pedir pena de prisión efectiva, sabemos las pruebas que hay, después hay que ver cómo transcurre las estrategia defensiva de cada uno de los imputados. Lo que me ha llamado la atención es cómo han dividido estrategias entre Viaut y Rivarola, principalmente el primero desentendiéndose del actuar de Rivarola. Como diciendo 'la causa no existía, yo jamás intervine, no tuve participación' y directamente le suelta la mano a Rivarola, como que por su cuenta se habría ido solo a pedir plata y a exigir favores, eso va a detererminar un poco de las penas que pidamos".

Histórico

Para Alberione se trata de un juicio histórico para la sociedad sanfrancisqueña, porque "pareciera que estas cosas ocurren en otros lados, pero está ocurriendo en nuestra propia ciudad, al frente nuestro, entonces desde lo profesional y lo personal está la sensación de haber podido desarticular o dejar en evidencia algo que venía ocurriendo de manera sistemática, que son los pedidos de plata que efectuaban en la Fiscalía a cambio de beneficiar a la gente a la cual se le pedía la dinero. Nuestra expectativa es acreditar que eso sucedía dentro de la cúpula de la Fiscalía Federal de San Francisco", cerró.

Tanto Viaut como Darío Fabián Rivarola (integrante de su Fiscalía) están imputados como autores de los delitos de "concusión agravada” (artículos 266 y 267 del Código Penal, coloquialmente coimas que pide un funcionario) y "tráfico de influencias" (artículo 256 bis del Código Penal).

Además, también serán juzgados Gerardo Agustín Panero (residente en Las Varillas) y Walter Gustavo Fattore (residente en Pozo del Molle) como partícipes necesarios del delito de tráfico de influencias; y Víctor Hugo Brugnoni (residente en Laborde) por el delito de “cohecho activo”, que significa dar u ofrecer dádivas a un funcionario público para que haga o deje de hacer algo que pertenece a sus funciones.

El fiscal federal Carlos Gonella tendrá a su cargo el rol acusador por la fiscalía del Tribunal Oral Federal número 2, junto a la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni. Estarán como jueces María Noel Costa, Fabián Asís y Julián Falcucci.