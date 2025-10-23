Jueves muy caluroso y con algo de nubosidad: mañana llegarían las tormentas

Los pronósticos de tormentas aisladas para hoy se dispersaron y ahora el Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este jueves una jornada con cielo mayormente nublado.

Se espera para hoy que las temperaturas trepen hasta los 34° en un día bastante caluroso.

El viento norte será el protagonista ya que se espera que sean moderados y que estén acompañados de ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

Pronóstico extendido

Para mañana rigen alertas por tormentas, de nivel amarillo y naranja. De acuerdo al SMN, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.