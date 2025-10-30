Jueves fresco y soleado: qué dice el pronóstico

El jueves arrancó fresco pero con buen tiempo: el cielo está prácticamente despejado y asoma el sol. El pronóstico indica que seguirá el buen tiempo con nubosidad variable.

Se pronostica para hoy una máxima de 21° y se esperan vientos leves del norte y noreste.

Pronóstico extendido

El buen tiempo seguirá las próximas jornadas: se esperan días de nubosidad variable y ascenso térmico más lento que el anunciado. Mañana se pronostica cielo algo a parcialmente nublado, temperaturas entre lo 9° y los 26° y vientos leves a moderados del norte con ráfagas por la tarde.