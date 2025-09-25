Jueves con sol y algo de viento en la ciudad

Arranca un jueves de sol: el Servicio Meteorológico Nacional anuncia para hoy una jornada cn nubosidad variable y vientos moderados del noreste con ráafagas de hasta 50 kilómetros por hora. En materia de temperaturas, la máxima llegará a unos 24°.

Pronóstico extendido

Mañana viernes seguirán los vientos, que soplarán del norte y noreste, serán leves a moderados y estarán acompañados de ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Será una jornada con nubosidad variabe y, por la noche, se podrían esperar algunas tormentas aisladas. Las temperaturas estarán en ascenso, con 27° de máxima estimada.