Jueves con nubosidad variable y posibles tormentas aisladas en San Francisco

Este jueves comenzó con abundante nubosidad y existe la probabilidad de que ocurran tormentas aisladas durante la mañana.

El cielo se mantendrá mayormente nublado mientras que los vientos soplarán leves del este y noreste.

En tanto, será otro día templado a caluroso con una temperatura máxima que alcanzará unos 29°.

Pronóstico extendido

El viernes 19 se prevé una jornada estable, con cielo algo nublado durante la madrugada, mañana y tarde, y mayormente nublado hacia la noche. La temperatura mínima será de 10 °C y la máxima llegará a los 24 °C. Los vientos soplarán del noreste con intensidad leve a moderada, entre 7 y 22 km/h. No se esperan ráfagas.