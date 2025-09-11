Jueves agradable y de buen tiempo
La de hoy será una jornada con mucho sol y amplitud térmica.
Este jueves será un día agradable, de buen tiempo y con mucha amplitud térmica.
Se espera una jornada con cielo despejado a algo nublado.
La temperatura máxima, si bien estará algunos grados por debajo en comparación a ayer, llegará hasta los 25°.
Los vientos serán leves y soplarán del sur y del este.
Pronóstico extendido
Para los próximos días se espera que continúe el buen tiempo, con nubosidad variable, vientos leves y máximas rondando los 24 y 25°.