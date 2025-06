Un grupo de jubilados provinciales inicia una nueva junta de firmas para ingresar un proyecto de ley por iniciativa popular en reclamo de distintos aportes que se les descuentan y consideran injustos y perjudiciales.

Presentarán su iniciativa en un encuentro en el café bar Tentazione de Bv. de julio 1655, allí se hablará del reclamo y de la junta de firmas. Esta última operatoria ahora se hará por medio de planillas que están en la sede de la policía y allí pueden registrarse.

Dos de los puntos más cuestionados por los jubilados provinciales son la aplicación de la ley 10694 que afecta el bolsillo de los jubilados y que ya no existe el 82% móvil, sino que por esa legislación pasó a ser de 64%.

Por otro lado, también se reclama por quienes siendo viudos y reciben una jubilación y una pensión se los obliga a hacer un aporte solidario del 20% del haber en bruto en concepto de “fondo solidario”. A esto se suma también el diferimiento para recibir los aumentos que puede ser de hasta 60 días dependiendo el monto que perciben por jubilación.

No es la primera vez que impulsan el proyecto, anteriormente juntaron 14.000 firmas para ingresar en la Legislatura el proyecto, pero indicaron que no reunían el porcentaje mínimo, luego llevaron 36.000 que excedían lo suficiente, pero no cumplían el requisito de ser certificadas.