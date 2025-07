Jubilados provinciales de Córdoba llevan adelante una campaña para recolectar firmas con el objetivo de presentar un proyecto de ley mediante la figura de la iniciativa popular. La propuesta busca restituir el 82% móvil en las jubilaciones, suprimir aportes que consideran perjudiciales y modificar la normativa que regula el funcionamiento de APROSS, la obra social de los trabajadores públicos. En San Francisco, las planillas para firmar están disponibles en la Jefatura de Policía y otros espacios comunitarios.

Según informó Beatriz Broglia, referente del Movimiento Iniciativa Popular San Francisco, esta campaña surgió en el contexto de la pandemia, cuando jubilados detectaron descuentos automáticos aplicados a quienes perciben jubilación y pensión simultáneamente, bajo el concepto de “fondos reservados”, cuyo destino no ha sido aclarado. “No es justo que se les saque dinero compulsivamente a quienes trabajaron toda su vida. Hay personas a las que les descuentan hasta quinientos mil pesos al mes”, señaló Broglia en diálogo con La Mañana de El Periódico.

El año pasado se habían reunido más de 36.000 firmas en toda la provincia, superando el mínimo requerido del 0,8% del padrón electoral (unas 24.500). Sin embargo, las autoridades rechazaron recibirlas por no contar con la certificación de escribanos o personal policial. “Ahora las planillas están en juzgados de paz y comisarías para poder certificar las firmas correctamente”, explicó Broglia.

Entre los reclamos centrales, se exige además que se garantice la atención presencial en las oficinas de la Caja de Jubilaciones, que desde la pandemia funciona únicamente de manera virtual, y se denuncia el incremento de los descuentos de APROSS, que pasaron del 5% a un 7% mensual. Según Broglia, en el interior, los afiliados no acceden a las mismas prestaciones que en la ciudad de Córdoba. “Muchos servicios ya no se prestan porque los médicos dicen que no les pagan”, aseguró.

En San Francisco ya se han reunido alrededor de 400 firmas. “El plazo para firmar es hasta el 30 de agosto. En las redes sociales está toda la información: ‘Jubilados de San Francisco’ y ‘Jubilados de Córdoba’ son las páginas de referencia”, detalló la referente.

Finalmente, Broglia señaló que las expectativas están puestas en que la Legislatura provincial tome en cuenta el proyecto: “Estamos haciendo todo lo posible para llegar al número. Después habrá que seguir el trámite en la Unicameral para que el tema se trate como corresponde”.