Jóvenes que se la juegan por su comunidad: "Está muy bueno ver que somos parte de la recuperación del barrio”

En San Francisco un grupo de jóvenes puso manos a la obra en busca de lograr una chance que les brinde las posibilidades de alcanzar un futuro mejor. Son de barrio Roque Sáenz Peña, un sector que no se encuentra exento de situaciones de conflictividad social, pero ellos se unieron para mejorar la calidad de vida de todos.

Hace cuatro meses nació "Otra chance", una iniciativa impulsada por Jonathan Ledesma, quien contagió su entusiasmo a cuatro varones y dos mujeres del barrio interesados en trabajar para satisfacer las necesidades básicas.

Tienen entre 17 y 30 años se propuso realizar una serie de tareas destinadas a mejorar el aspecto del barrio. Actualmente realizan una profunda limpieza del playón deportivo mientras que trabajan en la elaboración de losetas que reemplazarán las rotas.

Para ello interviene el Consejo Barrial de Prevención y Convivencia de Barrio Roque Sáenz Peña con la colaboración de la Municipalidad de San Francisco brindando el apoyo necesario a través de la provisión de materiales de trabajo.

Oportunidades

Darío Ledesma, padre de Jonathan, explicó que con la iniciativa los chicos del barrio tienen la posibilidad de contribuir en la mejorar general del barrio a través de colaborar en la limpieza, el corte de pasto de los espacios públicos, entre otros aspectos.

"En el último tiempo recibimos reclamos de vecinos que se habían caído por problemas en las losetas que estaban en mal estado. Esto nos llevó a fabricar las losetas, con el apoyo del Consejo Barrial de Prevención y Convivencia del barrio”, ejemplificó.

La producción de las losetas se realiza en un sector del barrio, especialmente acondicionado para este trabajo, donde se reciben los materiales que aporta la Municipalidad.

Los protagonistas

Angelo Araya es uno de los jóvenes cuya “Chance” le llegó a sus 30 años. “Es una manera útil que evita que estemos perdiendo el tiempo en el barrio. Esto nos permite generar la plata de otra forma, trabajando y acompañados”.

El joven destacó que “es un lindo grupo donde todos tiran para el mismo lado” y añadió: “En mi caso trato de que los más chicos entiendan que es posible tener otros pensamientos. Esa relación que tenemos genera mucha confianza en el grupo. Ojalá podamos tener el apoyo necesario para seguir teniendo otra chance”.

Otro de los integrantes es Gonzalo Peralta que transita los 25 años y su satisfacción pasa por la recepción que han recibido. "Los vecinos nos tratan muy bien porque ven que lo que hacemos es para mejorar el barrio. Está muy bueno poder ver que somos parte de la recuperación del barrio”.

En este grupo uno de los más chicos es Alex Castelli de 17 años y considera que cuando conoció a Darío Ledesma cambió su visión de la vida. Su análisis del estado del barrio se concentra en las necesidades que había y que ellos se propusieron cambiar.

"Hoy estoy orgulloso por lo que estamos haciendo y, si bien faltan muchas cosas, no podemos dejar de reconocer que lo que se hizo es importante. Personalmente me da mucha alegría ver lo que se hizo, sobre todo porque me crie en el barrio y no me gusta verlo mal”, destacó.

Proyecto

En el grupo hay jóvenes que atravesaron diferentes inconvenientes y, sin embargo, entendieron que a través de estas actividades pueden sentirse útiles y acompañados a través de estos trabajos.

Es así que por medio de un sondeo concluyeron que debe hacerse el recambio de unas 50 losetas y el desarrollo de las mismas puede ser una salida laboral o la oportunidad de aprender un oficio que les permita adquirir herramientas útiles para desenvolverse en la sociedad.

Entre los objetivos más próximos se encuentran la posibilidad de contar con un espacio físico que les permita encarar la elaboración de pizzas o distintos productos con los cuales poder reunir recursos que se distribuyen entre los participantes de esta iniciativa.

Buscan un lugar

Por el momento solo hay seis jóvenes, pero esto no significa que no puedan sumarse más, pero para esto necesitan un espacio físico que permita incorporar a más personas. En contrapartida también recibieron donaciones como la de Darío Delfabro que donó una máquina mezcladora y una carretilla, herramientas que sirven para la fabricación de las losetas.

Y señaló cuál es su siguiente actividad: “Tenemos programado un evento para los chicos más pequeños y en todo eso nos van a ayudar nuestros jóvenes que van a trabajar en este festejo que permite integrarnos en el objetivo común de hacer las cosas bien, haciendo lo que podemos, siempre visibilizando las necesidades y transmitiéndoles que se puede seguir adelante, que hay otra chance y para eso estamos para acompañarlos”.