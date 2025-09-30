Unos 250 niños y jóvenes pertenecientes a distintos clubes de hockey de San Francisco cumplen hoy el sueño de ver en vivo a Las Leonas, en el marco de la ceremonia de reapertura del estadio de hockey del Polideportivo Kempes, en la ciudad de Córdoba. El evento, organizado de manera conjunta entre la Agencia Córdoba Deportes y la Municipalidad de San Francisco, está reservado exclusivamente a instituciones de la provincia.

La actividad incluye un partido exhibición del seleccionado femenino argentino, que brinda a las nuevas generaciones la oportunidad de ver en acción a sus ídolas y referentes del deporte.

El estadio, originalmente inaugurado en 2012 también con la presencia de Las Leonas, fue sometido a una renovación integral que lo posiciona como un escenario de nivel internacional. Las obras contemplaron el reemplazo del césped sintético por una superficie de alto rendimiento (C1600 TXT con hilado Tencate Thiolon), un nuevo sistema de riego automático, luminarias renovadas, mejoras en el perímetro de la cancha, bancos de suplentes y desagües. Con estas mejoras, la cancha puede ser homologada por la Federación Internacional de Hockey (FIH).

Desde San Francisco partieron delegaciones de los clubes Los Charabones, Antártida Argentina, Deportivo Libertad, Sportivo Belgrano, la Asociación de Hockey de San Francisco con participación del Polideportivo Municipal, Dos Provincias, Siempre Unidos y el seleccionado masculino de la Asociación.

El director de Deportes de la Municipalidad, Juan Iturburu, expresó: "Va a ser una jornada inolvidable para todos donde podrán participar de la inauguración de la cancha de agua en el Kempes. Los deportistas están súper ansiosos por conocer esos espacios que son de primer nivel para la práctica del deporte”.

Agregó que la participación fue posible “gracias a la gestión del intendente, Damián Bernarte, que trabajó junto a la Provincia de Córdoba para lograr que podamos concurrir con una delegación tan numerosa”.

Iturburu destacó que, tras conocerse la invitación, iniciaron rápidamente los trámites: “Apenas conocimos la noticia iniciamos los trámites necesarios a partir de directivas del intendente Bernarte, quien nos impulsó a hacer todo lo necesario para formar parte de este acontecimiento que va a quedar en la historia del deporte de la provincia. Es importante destacar que fruto de este trabajo fue posible lograr 250 lugares en lo que se considera una de las delegaciones más numerosas que va a participar de esta experiencia”.

Por su parte, el secretario de la Asociación de Hockey de San Francisco y profesor del seleccionado masculino Dos Provincias, Luis Castro, señaló: “Estamos con mucha ilusión por participar de esta experiencia. Nosotros llevamos a cabo la actividad en el Polideportivo San Francisco, compartiendo muchas horas al día este deporte que tanto nos apasiona”.

“Esta será una experiencia muy linda, tanto para aquellos que recién están empezando como para los que ya llevan algunos años en la práctica del deporte. A esto se suma la posibilidad de observar cómo se juega en una cancha de agua y disfrutar de Las Leonas”, añadió.

También se manifestaron referentes de los clubes participantes. Nancy Bustamante, del Club Antártida Argentina, comentó: “Es un orgullo para todas las chicas que puedan tener la posibilidad de ver a Las Leonas a partir de la gestión realizada por la Municipalidad de San Francisco. En nuestro caso viajamos 100 personas entre los 6 y los 40 años, con mucha alegría y ganas por disfrutar de una experiencia inolvidable”.

Jorge Chiabrera, de Los Charabones, explicó: “Estamos acompañando a 70 chicas de nuestro club con muchas expectativas. Estamos todos con muchas ganas de disfrutar de este evento que seguramente será inolvidable. Para eso fue indispensable haber recibido la colaboración de la Municipalidad de San Francisco, porque ningún participante tuvo que pagar un centavo para vivir esta experiencia. Estamos muy agradecidos por eso, que va a permitir que las chicas cumplan su sueño de ver a Las Leonas”.

Desde Deportivo Libertad, Marcelo Asán acompaña a 40 deportistas entre los 8 y los 20 años. Señaló: “Muchas de nuestras jugadoras no han vivido nunca esta experiencia que se va a coronar con la posibilidad de ver a las chicas del seleccionado nacional de hockey además de disfrutar de un partido en una cancha de agua”.

Por último, la coordinadora de Hockey del Club Sportivo Belgrano, Cecilia Vásquez, expresó: “Estamos viviendo algo hermoso con nuestras jugadoras. Tenemos que agradecer a la Municipalidad y a la Agencia Córdoba Deportes, que permite a la gente del interior vivir esta experiencia de ver a las jugadoras de la Selección Argentina. A eso se suma que muchas chicas no conocen lo que es un sintético de agua como superficie de juego y podrán vivir esta experiencia única combinando un partido de la Selección y además en una superficie como esta”.

Cronograma de actividades