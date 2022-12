Este lunes, jóvenes representantes de distintos partidos políticos se reunieron para dar a conocer las principales problemáticas que atraviesa la juventud en la actualidad.

De la conferencia de prensa formaron parte Gastón Birolo, de la Juventud Pro; Malena Acevedo, del Frente de Todos; Jessica Baudracco, de la Unión Cívica Radical, Facundo Aquilano, de la Izquierda Socialista; y Cristian Carranza, del Partido Libertario.

Las problemáticas advertidas giraron en torno a la educación y las consecuencias de la crisis económica, entre muchos otros temas.

Izquierda Socialista

Aquilano planteó que las condiciones que tienen los jóvenes se determinan por la coyuntura económica a nivel nacional. Así, enumeró como uno de los problemas la inflación creciente, cuya causa atribuyó a la deuda que se tomó en la gestión de Mauricio Macri. También lamentó que el oficialismo haya decidido reconocer y renegociar el crédito.

Como consecuencia, indicó que en la juventud esta situación acrecienta la crisis laboral. "La gran mayoría de la juventud está con trabajo en negro, con trabajo precarizado. Hay juventud desempleada, hay juventud bajo la línea de la pobreza empleada o desempleada, y hay juventud bajo la línea de la indigencia. Esto tiene que ver con la coyuntura económica a nivel nacional, pero también con otras crisis", dijo.

Además, habló de recortes a nivel provincial y nacional que derivaron en crisis en la educación y en la falta de viviendas. También se refirió al narcotráfico, que de acuerdo a su mirada golpea a nuestra ciudad.

"Además de esto tenemos que entender que en el presupuesto no se pueden reconocer deudas robadas de miles de millones de dólares. Y que, en caso de que se haga como se está haciendo, las prioridades en el presupuesto tienen que pasar por los sectores más vulnerables", agregó.

En San Francisco, afirmó que algunas prioridades pasan por la implementación del cupo laboral travesti y trans, por la mejora en cuestión ambiental, y por el abastecimiento de agua potable a los vecinos que sufren su falta. Y criticó que en San Francisco, en donde no hay carta orgánica, asuman intendentes que no fueron electos.

"Me parece muy importante esta esta reunión de hoy, ojalá que podamos tener la oportunidad de continuarla en el tiempo y que podamos seguir trabajando todas estas cuestiones porque necesitamos construir una sociedad distinta en el futuro", cerró.

JPro

A su turno, Gastón Birolo valoró el espacio que se le dio a los distintos partidos y se refirió a las principales problemáticas que atraviesan a los jóvenes.

"Creo que lo que hoy toca de lleno a los jóvenes es la situación de 'me quedo o me voy del país'. Tanto en el en el orden local como provincial, los jóvenes estamos a la merced de las decisiones que se toman. No hay una mesa de Juventudes, no hay un lugar para debatir cómo podemos hacer para que los jóvenes no se vayan del país, porque hoy son más los motivos para irse que para quedarse", dijo.

En ese sentido, indicó que sería oportuno que pudieran generarse convenios entre distintos espacios "para llevarle una oportunidad a cada joven que se quede en la ciudad".

"Nuestro país es nuestra casa y es muy triste que jóvenes se estén yendo. Es algo muy angustiante porque hay una incertidumbre muy grande porque no se sabe lo que va a pasar dentro de 10, 15 o 20 años. Y la situación a corto plazo a cinco diez años es bastante compleja", comentó.

En el orden nacional, afirmó que la cuestión tiene que ver con la economía. "Tiene que ver con el desarrollo económico de cada uno para quedarse en el país. Cómo yo puedo acceder a mi propia vivienda, a los servicios básicos, a un auto, a cuestiones básicas que hoy son muy complejas de conseguir y es ahí donde para mí está el verdadero problema. Las cosas esenciales merecen tener una respuesta, sobre todo para los jóvenes porque nosotros somos el futuro del país", sostuvo.

"Creo 100% en la militancia, en la juventud, en salir a pelearla cada día, en que esto se gana saliendo a la calle, militando, capacitándonos, preparándonos para el futuro, para las nuevas tecnologías. Creo firmemente en el grupo del que formo parte y sé que en el 2023 puede haber un cambio, un giro que proyecte un país a 10, 15 o 20 años. Creo que esa es la solución que necesita Argentina, porque si buscamos soluciones en el corto plazo creo que no las vamos a encontrar, pueden ser paliativos, pero no soluciones de raíz", cerró.

Frente de Todos

Por su parte Malena Acevedo, en representación del Frente de Todos, se refirió a la necesidad de una Universidad Nacional que potencie el polo educativo. "Va a generar múltiples beneficios, no solamente la generación de conocimiento y la formación de profesionales, sino también movimiento económico. La universidad pública es hogar, es comunidad, abraza y contiene, no solamente a los jóvenes, sino también a todas aquellas personas que deciden ir a estudiar a ese lugar. Contiene de problemáticas como la droga, como la violencia de género. Es una forma que tiene el Estado de decir 'estamos presentes'", expresó.

También, hizo hincapié en la incorporación de una mirada ambiental. "El desarrollo económico de nuestra ciudad tiene que ir de la mano con el medio ambiente. Es urgente, entre otras cosas que se generen en la ciudad, un plan de forestación urbana", dijo, a la vez que habló de la necesidad de cuidar los pulmones verdes.

Y se refirió a le necesidad de viviendas. "Está la problemática de no contar con loteos municipales. Ahí también hay un desafío al que el gobierno municipal puede aportar y hacerse cargo. Hoy una familia común destina gran parte de su sueldo en alquiler, en servicios y en gastos fijos. Entonces creo que el gobierno local tiene que ver la forma de generar esas esas soluciones, aportar desde su lugar", sostuvo.

Entre otros problemas, también mencionó la pobreza: "Los índices de la provincia hablan por sí solos. Hoy tenemos una gran Córdoba con un 40% de pobreza, es decir, 4 puntos más de la pobreza del índice de pobreza que hay a nivel nacional. Me duele que el peronismo se permita esos índices".

Unión Cívica Radical

Por parte de la Unión Cívica Radical, Jessica Baudracco planteó como principal problema la "falta de entusiasmo" por parte de los gobernantes cuando se perpetúan en el poder. "Hace 24 años que nos vienen gobernando los mismos en Córdoba y al estar tanto tiempo empiezan a cometer abusos, se toman privilegios, empiezan a cometer errores. Con el pasar del tiempo se va perdiendo entusiasmo, el compromiso la capacidad de gestionar", mencionó.

En ese sentido, afirmó que "para que un sistema democrático pueda funcionar es necesario que haya una alternancia en el poder" y que para eso se necesitan ciudadanos preparados al momento de votar.

Siguiendo con el tema de educación, manifestó: "Observamos que una gran cantidad de jóvenes no llega a terminar la secundaria. Y de quienes han dejado la secundaria, son muy poquitos los que vuelven a retomarla. Entonces ahí el Estado debiera estar presente para darles contención".

Otra problemática, sostuvo, es la que se da cuando los jóvenes terminan la universidad, obtienen su título y no consiguen trabajo: "El mismo sistema les pone trabas y no pueden conseguir trabajo de lo que ellos han estudiado, entonces una salida rápida que están teniendo es el irse del país".

Por el lado ambiental, se refirió a la necesidad de que exista un proyecto para el desarrollo sostenible. "Esto nos va a ayudar a que podamos entender y buscar soluciones, no solamente para los problemas ambientales, sino también para los económicos que estamos padeciendo. Y este proyecto para el desarrollo sostenible debería darse en todos los niveles educativos", expresó.

Continuando con el tema ambiental, dijo: "Entiendo que el cambio climático constituye una emergencia mundial y hay que buscar soluciones que sean coordinadas tanto a nivel nacional provincial y municipal. Y también necesitamos de la cooperación internacional, pero para hacer todo esto necesitamos acciones que sean concretas".

Sobre el final, pidió mayor seguridad: "La provincia de Córdoba es la tercera provincia más insegura y esto no distingue clases sociales ni barrios, lo vivimos todos los días. Para eso tiene que haber proyectos para la prevención y la lucha del delito, por ejemplo, las cámaras de monitoreo que se han instalado en nuestra ciudad deben estar funcionando. Otra opción es la vuelta de la Policía barrial. Siguiendo con este tema, Córdoba es la segunda provincia con más femicidios. Esta tarea también se podría prevenir, pero para eso sería necesario que el Gobierno de Córdoba destine presupuesto".

Partido Libertario

En tanto Cristian Carranza, del Partido Libertario, fue en similar línea a sus antecesores. En ese sentido, tras recordar que su llegada a la política fue a partir de notar que las personas en general no se involucraban para cambiar la situación, aseguró que el panorama de los jóvenes "es complicado".

"No ven un futuro ya sea a nivel país, provincia o acá en la ciudad misma. Porque no pueden ahorrar, la inflación les come el bolsillo, y es constante. Tenemos un 100% de inflación al año y eso no nos permite conseguir bienes, no nos permite poner un negocio...", empezó.

También le dedicó un párrafo a la inseguridad y reflejó: "Pareciera ser que hoy se le diera más importancia a defender a los delincuentes que a las personas de bien, honestas".

Y aseguró que otro de los problemas que padecen es "la impunidad" en la política. "Pareciera ser que los funcionarios realmente son una casta", dijo.