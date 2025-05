El arquitecto sanfrancisqueño Juan Manuel Balsa fue uno de los tres cordobeses que resultaron ganadores del Architectural League Prize for Young Architects & Designers 2025, el premio más importante que otorga la Architectural League of New York a profesionales emergentes de Estados Unidos, México y Canadá.

Según publicó La Voz del Interior, Balsa fue distinguido junto a Rocío Crosetto Brizzio, de Villa María, y Leandro Piazzi, de Córdoba capital. Los tres integran el estudio Balsa Crosetto Piazzi, fundado en 2014, con sedes en Argentina y Estados Unidos.

El galardón se entrega desde la década de 1980 y está destinado a arquitectos menores de 40 años o con título profesional obtenido en los últimos diez años. Reconoce trayectorias prometedoras y trabajos innovadores en distintos ámbitos del diseño arquitectónico.

Aunque la ceremonia oficial aún no tuvo lugar, los profesionales ya fueron notificados de la distinción. “Es un premio a la trayectoria joven emergente de distintos estudios de arquitectura locales. Nosotros aplicamos por primera vez este año y ganamos. Estamos muy contentos”, señaló Crosetto a La Voz.

Como parte del reconocimiento, los ganadores brindarán una conferencia en junio y presentarán una exhibición en julio. Además, fueron entrevistados por diversos medios de comunicación estadounidenses.

Juan Manuel Balsa cursó una Maestría en Teoría y Diseño Arquitectónico en la Universidad de Navarra (España) y actualmente es profesor invitado en la Escuela de Arquitectura de la Rhode Island School of Design.

Los tres arquitectos también fueron docentes en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba (FAUD-UNC).

El estudio Balsa Crosetto Piazzi se distingue por su enfoque centrado en la materialidad y los métodos constructivos, integrando aspectos ecológicos, sociales y culturales. Entre sus proyectos más destacados figuran el Quincho, el Baño Rural en Ausonia y la Casa con Techo Inclinado, todos desarrollados en entornos argentinos y con materiales locales.

Además, el estudio fue beneficiario en 2024 de la Beca de Proyectos Independientes por su propuesta “En Proceso: Métodos Alternativos para la Lectura de Edificios en Evolución”. Sus trabajos han sido exhibidos en eventos internacionales como la Bienal de Venecia y la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo.

Felicitación de Llaryora

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, felicitó en sus redes sociales a los tres jóvenes por el importante galardón. “Esta distinción no solo representa un importante reconocimiento internacional que se otorga a jóvenes arquitectos, sino que también es motivo de inmenso orgullo, ya que estos tres cordobeses son egresados de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de nuestra querida Universidad de Córdoba”, dijo,

“¡Un logro extraordinario! Les deseo que continúen creciendo profesionalmente y que sigan llevando el nombre de Córdoba a lo más alto”, concluyó el mandatario provincial.