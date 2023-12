José Luis Gómez lleva más de tres décadas como empleado en la estación de servicio Axion -Ferrando y Ferrando SRL- en la rotonda de acceso a San Francisco.

Su historia como “playero” -como se conoce habitualmente al personal que realiza tareas de expendio de combustibles-, se remonta a su niñez, de origen humilde. Es hijo de Antonio Gómez y Zulema Giannini, ambos “norteños”, cuyo padre ya se desempeñaba en estaciones de servicio.

Todavía cursaba sus estudios primarios en su localidad natal, Tostado (provincia de Santa Fe), cuando luego de su jornada de estudios, cubría un turno en la estación de servicios del pueblo, donde ya trabajaba su padre. Pese a esto, el hombre se muestra orgulloso y agradecido que tantos años de esfuerzo le hayan posibilitado cumplir el sueño de su casa propia y el de una familia feliz.

“Somos seis hermanos -le contó José a El Periódico- y nos criamos todos en la estación de servicio, hasta mis hermanas inclusive”. Incluso llegó a ser el gomero del lugar.

“Tenía mi cama en la estación de servicio, dormía ahí -dijo con una sonrisa-. Y esa fue la forma de nuestra crianza, humilde, con sacrificios, pero siempre trabajando. Hacía los turnos en la estación y trabajaba en la gomería también. Era otra época y la familia lo necesitaba”.

José llegó a nuestra ciudad en 1993 y se mostró agradecido porque San Francisco les abrió las puertas: “Disfruto el trabajo, me encanta, soy feliz acá y me siento muy bien. Aprendí, a pesar de todo, a nunca bajar los brazos. Además tengo una conexión con la gente. Por ahí, la gente no está pasando un buen momento, pero si uno le demuestra buena atención, sinceridad y seriedad en tu trabajo, además de buena energía, creo que el cliente se contagia de eso”.