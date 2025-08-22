San Francisco se prepara para un gran festejo del Día de las Infancias, evento que se realizará en la plaza Vélez Sarsfield. En este marco, el municipio anunció que visitará la ciudad José “Maligno” Torres, medallista olímpico en París.

El “Maligno” se alzó con el oro en la disciplina ciclismo BMX y su presencia se concretaría alrededor de las 15.30. En primera instancia brindará una breve charla para contar sobre su deporte y el logro conseguido, pero también conversará con algunos niños del público y realizará una exhibición en la bicicleta con trucos de piso.

Recordemos que el evento iniciará a las 14.30 y se extenderá hasta las 18.30. Contará con la conducción de Martín ‘Manteca’ Iturburu y se entregarán a los niños bonos con los que podrán participar en sorteos de bicicletas, pelotas y otros premios a partir de las 15. Además, se repartirán golosinas a lo largo de la jornada.

Como en años anteriores, se dispondrán puestos sanitarios, personal de seguridad y puntos de hidratación con dispensers de agua fría y caliente.

Habrá colectivos gratis entre las 13.30 y las 18, con unidades que saldrán desde los centros vecinales de barrios Parque, San Cayetano, La Milka, Sarmiento, 9 de Septiembre, Roque Sáenz Peña, Bouchard, 20 de Junio y Plaza San Francisco. También se habilitará un espacio exclusivo para ascenso y descenso de pasajeros sobre bulevar Roca, entre Pueyrredón y Moreno.